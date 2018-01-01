تصویب اصلاح بودجه سال۹۶ شهرداری مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، اصلاح بودجه سال ۹۶ شهرداری مشهد به تصویب رسید.

همچنین به شهرداری مشهد اجازه داده شد نسبت به نامگذاری یک بلوار و تغییر نام یک بلوار و دو ایستگاه قطار شهری به شرح تغییر نام بلوار میثاق در امتداد بلوار نمایشگاه تا بزرگراه آزادی به نام زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی، نامگذاری بلوار ورودی مجتمع آبادگران منشعب از بزرگراه شهید کلانتری به نام آبادگران و تغییر نام ایستگاه ولایت به طبرسی و تغییر نام ایستگاه طبرسی به ولایت در خط ۲ قطار شهری اقدام کند.

از دیگر مصوبات تصویب شده، شهرداری مشهد مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان های مردم نهاد، استفاده از فن آوری های دیجیتال و باشگاه شهروندی، نسبت به ارائه برنامه عملیاتی آموزش فرهنگ شهروندی با رعایت بندهای زیر به شورای اسلامی شهر اقدام کند که دارای پنج تبصره ای جمله شناسایی و اطلاع رسانی موضوعات و مسائل کلیدی موثر در رفتار شهروندی در قالب بسته های آموزشی، استفاده از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد، هنرمندان و شوراهای محلات برای اجرای دوره های آموزشی، ایجاد بسته های تشویقی نظیر بخشودگی و تخفیف عوارض، تخفیف استفاده از مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، هنری و... برای شهروندان شرکت کننده در دوره های آموزشی فوق، فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای صدور کارت شهروندی و شارژ کردن آن به منظور اعمال مشوق های مزبور و همه معاونت ها کلیه موارد مربوط به حوزه مرتبط را احصا و همراه با بسته ارائه خدمات ظرف مدت ۴۵ روز به سازمان فاوا اعلام و سازمان فاوا ظرف مدت باقیمانده بسته مورد نظر را جهت بارگذاری در باشگاه آماده کند، است.