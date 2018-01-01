  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

با احکام وزیر علوم؛

روسای دانشگاه های تبریز، ارومیه و اراک ابقا شدند

روسای دانشگاه های تبریز، ارومیه و اراک ابقا شدند

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، روسای دانشگاه های تبریز، ارومیه و اراک را در سمت های خود به مدت ۴ سال دیگر ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، محمد رضا پور محمدی ، رحیم حب نقی و سعید حمیدی روسای دانشگاه های تبریز، ارومیه و اراک را به مدت ۴ سال دیگر در سمت ریاست دانشگاه های مذکور ابقا کرد.

در بخشی از احکام انتصاب روسای مذکور آمده است، انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

کد مطلب 4188335
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها