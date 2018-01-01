روسای دانشگاه های تبریز، ارومیه و اراک ابقا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، محمد رضا پور محمدی ، رحیم حب نقی و سعید حمیدی روسای دانشگاه های تبریز، ارومیه و اراک را به مدت ۴ سال دیگر در سمت ریاست دانشگاه های مذکور ابقا کرد.

در بخشی از احکام انتصاب روسای مذکور آمده است، انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.