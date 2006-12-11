ارتقاء رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی علوم پزشکی / تعیین ظرفیت دستیاری پزشکی مبتنی بر نیاز جامعه

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فارغ التحصیلان ایرانی رشته های تخصصی و فوق تخصصی از سطح علمی بالایی برخوردارند و بسیاری از آنها در صحنه های رقابت بین المللی موفق هستند و نظام آموزش عالی به رشد مطلوبی در این بعد رسیده است.

منطقی ترین روش پذیرش دستیاری مبتنی بودن بر نیازهای کشور است

وی تأکید کرد: موفقیت های فعلی مطمئناً کافی نیست و باید از نظر کیفیت، سطح علمی و دسترسی به فناوری های نوین، انتقال آموزه های جدید رشته های تخصصی به طور مرتب شرایط ارتقاء را تأمین کنیم تا در این عرصه ها که از عرصه های بارز توسعه و پیشرفت علمی به حساب می آیند بتوانیم به جایگاه شایسته ای دست یابیم.

وی منطقی ترین روش پذیرش دستیاری را مبتنی بودن بر نیازهای کشور دانست و گفت: منابع کشور آنقدر فراوان نیست که خارج از چارچوب دستیار آموزش دهیم بلکه باید شیوه ای را بر اساس برنامه ریزی انتخاب کنیم که به میزان دقیق و مناسب دستیار پزشکی در کشور تربیت شود.

تشکیل گروه های راهبردی در بخش تربیت دستیار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تشکیل گروه های راهبردی در بخش تربیت دستیار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: گروه های راهبردی گروه های جامعی متشکل از صاحبنظران علمی، فنی و تخصصی به انضمام نمایندگان تام الاختیار دو حوزه معاونت سلامت و آموزش هستند که ظرفیت رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی را تعیین می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می شود ظرفیت ها با کمک مجمع بزرگ مشورتی و همراهی هیئت های ممتحنه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و اطلاعات دانشگاه ها تعیین شود.

محققی در خصوص انتقادات برخی دستیاران پزشکی مبنی بر تأثیر منفی افزایش ظرفیت بر نظام آموزش پزشکی گفت: هر انتقادی منطق خود را دارد. بسیار بدیهی است که دستیاران رشته های تخصصی مترصد فرصت های شغلی خود باشند ولی انتظار بیشتر این است که این افراد مترصد نیازها، سرنوشت علمی و مردم کشورباشند.

تطابق ظرفیت های علوم پزشکی و دستیاری تخصصی در سال گذشته با نیازهای کشور

وی افزود: ما اعتقاد داریم اعلام ظرفیت های علوم پزشکی در سال گذشته مطابق نیازهای کشور و بر اساس مشورت با مراجع علمی کشور بوده و جاهایی که مورد انتقاد بوده با پیشنهادات بهتر جایگزین شده است.

معاون وزیر بهداشت یاد آور شد: تعیین ظرفیت ها در آینده نیز از این قاعده خارج نیست و مطمئناً دیدگاه های مراکز علمی و مراجع علمی، شورای راهبردی، دانشگاه های علوم پزشکی، دستیاران و پزشکان عمومی و حوزه معاونت سلامت در یک برآیند علمی مورد توجه قرار می گیرد اما در نهایت شورای گسترش وزارت بهداشت در این باره تصمیم می گیرد.