استفاده از ریاضی برای انجام بی خطرترین اعمال جراحی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز با الهام از تحقیقات به عمل آمده در این زمینه اعلام کردند: مدل های ریاضی بی خطرترین و در عین حال ایمن ترین شیوه ها برای یک عمل جراحی هم چون بخیه زدن، کالبدشکافی و پیوند بافت ها را ارایه می کنند که با استفاده از آنها می توان به بهترین نتایج در یک عمل جراحی دست یافت.



هدف دیرینه دانشمندان دراین فرآیند، دست یافتن به شیوه ای موثر درارزیابی دقیق فرآیند عمل جراحی و کمک به جراحان و پزشکان برای ارتقای سطح مهارت هایشان در حین عمل بوده است.



براساس گزارش «برلینگتون» دانشمندان امیدوار هستند تا با تحقق بخشیدن به ایده خود، در آینده ای نزدیک بهترین و کم خطرترین برنامه ها را دراختیار ربات های عمل کننده در اتاق های عمل نیز قرار دهند.



این مطالعه از حمایت سه ساله صندوق ملی آمریکا علوم برخوردار بوده و در مراحل اولیه خود به سطح قابل توجهی از اهداف از پیش تعیین شده دست یافته است.