همه مسئولان به یک اندازه در وجود آمدن اعتراضات مقصر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال میرزایی درخصوص تجمعات اعتراضی اخیر در برخی شهرهای کشور اظهارداشت: اگر در حال حاضر انسجام لازم بین نخبگان حاکم و مسئولان وجود نداشته باشد و در مسیر شناسایی منشاء و راهکار حل این مشکلات دچار اختلاف شویم و همدیگر را متهم کنیم، سبب طولانی شدن این مسئله می‌شویم.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از وضع موجود رضایت ندارند، بیان کرد: بدون توجه به امکانات محدود کشور و دسترسی حداقلی به منابع مالی بر سطح توقعات مردم دامن زدیم.

وی افزود: ما حتی از منابع کشور نیز نمی توانیم با توجه به محدودیت های ایجاد شده و فشارهای خارجی استفاده کنیم و من تعجب می کنم با وجود این محدودیت‌ها، جریانی وجود دارد که سطح توقعات مردم را بالا می برد.

میرزایی با بیان اینکه وقتی سطح توقعات مردم بالا می‌رود با وجود اینکه منابع و امکانات مالی محدود است، خود به خود شکافی ایجاد می شود که مردم احساس محرومیت نسبی می‌کنند و این احساس سرچشمه اعتراضات خیابانی می‌‍شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الان زمان یافتن مقصر نیست، ادامه داد: اگر بخواهیم مقصر را بشناسیم، به نظر من همه دستگاه‌ها و مسئولان به یک اندازه مقصر هستند و همه کوتاهی کردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از برنامه‌های صدا و سیما کلیشه‌ای است و جذابیتی ندارد، گفت: بعضی از مناسبت‌ها که می‎‌تواند مخرج مشترکی برای همه جریانات باشد و اسباب وحدت را فراهم آورد، صدا و سیما به دلیل اینکه تحت تاثیر یک جریان است، این موضوعی که می‌تواند وحدت آفرین باشد را تبدیل به موضوعی برای تضعیف یک جناح و تقویت جناح دیگر شود و همین شرایط سبب شود که صدا و سیما کارایی لازم برای حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی را نداشته باشد.