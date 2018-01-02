به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «نظریههای جاودانگی انسان در فلسفه و الهیات» در ادامه سلسله نشستهای علمی اولین همایش بینالمللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.
این نشست علمی با سخنرانی «رضا اکبری» استاد دانشگاه امام صادق(ع) در روز پنجشنبه ۱۴ دیاز ساعت ۱۰ برگزار میشود.
نشست یادشده در ابتدای خیابان معلم، بعد از چهارراه شهدا، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم، تالار شیخ طبرسی، برگزار میشود و ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
