مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعد از ظهر دوشنبه در این آئین گفت: دستیابی به توسعه در استان با همدلی، همفکری و بهره گیری از ظرفیت های استان محقق خواهد شد.

علی محمد احمدی افزود: هرچند تمام استان برای مهم است و در راستای توسعه متوازن آن دریغ نخواهیم کرد اما مرکز استان پیشانی سیاسی و اداری استان است و باید زیرساخت ها تقویت شود و بهبود فضای شهری را شاهد باشیم.

احمدی گفت: زیرساخت های شهر یاسوج تقویت خواهد شد و در راستای توسعه گردشگری اقدام خواهیم کرد.

احمدی با بیان اینکه فرمانداران نقش مهمی در هدایت برنامه های دولت در شهرستان ها دارند، اظهار داشت: فرماندار جدید شهرستان بویراحمد با ظرفیت ها، پتانسیل ها و مشکلات این شهرستان آشنایی دارد و امید است با استفاده از همدلی و وحدت، گام هایی برای رشد و توسعه استان برداریم.

احمدی تعامل بین مسئولین و مردم را ضروری دانست و بیان داشت: با همدلی بین مجموعه استان فرصت مناسبی است که همه ظرفیت ها را بکاربگیریم و به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم.

وی افزود: تحقق و دستیابی به این وضعیت بدین معناست که زیبایی های استان را به جهان معرفی کنیم، جوانان درد بیکاری را تجربه نکنند و بزرگان ما در درد فقر و نداری به سر نبرند و جاده ها توسعه یابند و بهداشت نیز مناسب باشند.

احمدی گفت: من آینده استان را روشن می بینم و با برنامه ریزی های انجام گرفته، جهش های ما روند خوبی خواهد داشت و تلاش خواهیم کرد که استان به جلو حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان این مراسم از محمد کاظم نظری فرماندار سابق این شهرستان تجلیل و شاهرخ کناری به عنوان فرماندار جدید بویراحمد معرفی شد.