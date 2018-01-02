۷۰ درصد توئیتهای اغتشاشات ایران از سوی سعودی و حامیان ترامپ است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- شیرین سماره: «سالم زهران» روزنامه نگار، چهره رسانه ای و کارشناس سیاسی لبنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مردم ایران نسبت به توطئه های خارجی که علیه این کشور طراحی می شود هوشیار هستند و با دانایی با این طرح ها مقابله خواهد کرد.

وی تأکید کرد که مردم ایران به محض آنکه احساس کنند که از مطالبه درخواست های مشروع آنها سوء استفاده می شود، اجازه نمی دهند که دشمنان این کشور اهداف خود را عملی کنند و با آگاهی از رهبران خود حمایت خواهند کرد.

سالم زهران تأکید کرد که با توجه به تحرکاتی که در ایران شاهد هستیم باید بگوییم که ایران جامعه پویا و زنده ای دارد اما با نگاه به تصاویری که از ایران مخابره می شود می توان نتیجه گرفت که همه این تحرکات مسالمت آمیز نبوده و ابهامی که در این تحرکات وجود دارد مشابه رویدادهایی است که آمریکا به وضوح پشت آن ایستاده بود.

وی افزود: من نمی توانم همه تظاهرات کنندگان را به دولت ایالات متحده مرتبط بدانم زیرا ایران در سال های پیشین هم شاهد تظاهرات و تحرکات مطالبه آمیز بوده است و این حاکی از سلامت جامعه است، اما برخی تحرکات هم مشکوک است که همواره رد پای سازمان جاسوسی آمریکا در آن دیده شده است.

وی در خصوص واکنش کشورهای عربی با ماجرای ناآرامی های اخیر ایران هم گفت اعراب هم به دو گروه تقسیم می شوند، برخی افرادی هستند که از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پیروی می کنند و ضمن ابراز خرسندی از تحولات اخیر گاهی اقدام به تحریک علیه ایران هم می کنند و عجیب نیست که ۷۰ درصد توییت ها درباره تحولات ایران از عربستان وهابی منتشر می شود.

وی افزود: اما گروه دیگر عرب های وابسته به جریان مقاومت هستند که ایمان دارند قدس و فلسطین مسأله اصلی است و ما از این دست اعراب هستیم که ایران را دوست داریم و به جز خیر و خوبی چیزی برای این کشور نمی خواهیم.

زهران گفت اگر اتهام وارد شده به ایران این است که از فلسطین حمایت می کند باید گفت چه اتهام و گناه دلنشینی باید به این گناه افتخار کرد. وی تأکید کرد که مردم در سوریه، لبنان، فلسطین و عراق از اینکه از مقاومت حمایت کنند خجالت نمی کشند اما گروهی از اعراب که از وضعیت ناآرامی در ایران استقبال می کنند و یا افرادی که رسانه های فارسی زبان تأسیس کرده اند تا در ایران آشوب به پا کنند این ها درکی از واقعیت مردم ایران ندارند، نمی دانند اگر مردم ایران احساس کنند خطری از بیرون آنها را تهدید می کند به سوی رهبران خود خواهند آمد.

وی خطاب به برخی افرادی که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال تبلیغ علیه ایران هستند هم گفت اینها باید بدانند که با این اقدام در واقع به ایران خدمت می کنند زیرا واقعیت را عیان و بی پرده برای مردم ایران روشن می کنند.

زهران با اشاره به رابطه اسرائیل و عربستان هم گفت رابطه میان آل سعود و عربستان از زمان تأسیس رژیم اسرائیل وجود داشته و ایدئولوژی وهابیت در نهان به دیدگاه صهیونیسم بسیار شبیه است و نوعی توافق ایدئولوژیکی و سیاسی میان ریاض و تل آویو وجود دارد که تا کنون پنهان بوده و امروز آشکار شده است.

تحلیلگر لبنانی گفت برای مردم ایران آرزوی خیر دارم و معتقدم که فعالیت مدنی مسالمت آمیز در این کشور نشان دهنده سلامت جامعه ایران است اما وجود ایادی خارجی می تواند خطرناک باشد و با این وجود ایران که توانسته با دشواری های متعددی دست و پنجه نرم کند و پیروز باشد این بار هم می تواند این مرحله را پشت سر بگذارد و بحران را به یک فرصت تبدیل کند.