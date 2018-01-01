انتشار گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده این گزارش به همت معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده منتشر شده است.

معاونت امور زنان و خانواده در این کتاب با توجه به نقش عمده و تاثیر گذار زنان در خانواده و توسعه پایدار کشور، با بهره گیری از اطلاعات، آمار و ارقام موجود به عنوان رکن اصلی و بنیادی هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری و همچنین بهره مندی از انجام پژوهش های مربوطه، با بررسی اطلاعات دریافتی از تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادها؛ گزارشی جامع از وضعیت زنان و خانواده کشور به ویژه در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کرده است.

این گزارش توانسته است گزارش های جامعی در زمینه و مسائل مربوط به حوزه زنان به منظور دستیابی به راهبردهایی در سطح کلان برای ارتقای وضعیت زنان و تقویت نهاد خانواده در ایران و همچنین برنامه ریزی برای عملیاتی شدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه ارائه کند.

موضوعاتی مانند نماگرهای جمعیتی، آموزش، مشارکت اقتصادی، تامین اجتماعی زنان و مشارکت در عرصه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی از جمله عرصه های این گزارش است.