به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی پیش از ظهر دوشنبه در شورای آموزش‌وپرورش خراسان شمالی با اشاره به اغتشاشات اخیر کشور و تبلیغات انحرافی در فضای مجازی که توسط دشمنان نظام انجام می‌شود، اظهار کرد: مردم ایران هوشیار باشند و افرادی که نسبت به مسائل اقتصادی اعتراض دارند در مسیر ضدانقلاب‌ها قرار نگیرند چراکه با اغتشاش و شعار راه به‌جایی نخواهند برد.

صالحی تأکید کرد: افرادی که نسبت به مسائل اقتصادی اعتراض دارند در صف اغتشاش‌گران و ضدانقلاب‌ها قرار نگیرند تا به نتیجه منطقی برسند.

وی بابیان اینکه دولت برای برطرف کردن مشکلات مردم و کشور تلاش دارد، افزود: ما در برابر مطالبات به‌حق مردم پاسخگو هستیم.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: راه رسیدن به مطالبات اغتشاش نیست بلکه برای خواسته‌های به‌حق مردم باید مسیر قانونی را طی کنیم.

صالحی بابیان اینکه دشمنان نظام از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، گفت: اکنون ساختارشکنان نظام در صف معترضان قرارگرفته‌اند و با اغتشاش در خیابان‌ها فک می‌کنند می‌توانند به هدف خود برسند اما بدانند برخورد قانونی می‌شود.

وی اظهار کرد: نظام معطل اغتشاش‌گران نمی‌ماند و به جد با افراد اغتشاش‌گر و هنجارشکن که آسایش مردم را برهم زدن برخورد می‌کند.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد تا مسئولان صدای مردم را بشنوند و برای مطالبات و خواسته‌های آنان چاره‌ای اندیشه کنند.