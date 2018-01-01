نگاه متوازن به توسعه استان/ جای جای استان کارگاه عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعد از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان بویراحمد افزود: نگاه ما به توسعه متوازن و متعادل تمام استان استو وحدت و همدلی مسئولان به تحقق این توسعه کمک می کند.

زارعی از توجه به توسعه مناطق مختلف استان در برنامه آمایش سرزمین در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و زیرساختی خبر داد و گفت: باید دست به دست هم بدهیم و با همکاری مردم استان گام های توسعه را استوار تر برداریم.

زارعی با بیان اینکه جای جای استان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است، عنوان کرد: با توجه به ارتقای ظرفیت فرودگاه یاسوج در حوزه های مختلف، این فرودگاه به عنوان فرودگاه بین المللی معرفی خواهد شد و همچنین راه آهن یاسوج به اقلید در حال اجراست و سرمایه گذاری بزرگ در حوزه پتروشیمی، کمک از اعتبارات نفت در ساخت پروژه ها و توسعه و بهبود وضعیت حوزه های مختلف استان، در دست اقدام و عملیاتی شدن است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی به جمعیت شهرستان بویراحمد اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان بویراحمد بزرگترین شهرستان استان است و قریب به ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که با احتساب جمعیت پنجاه هزار نفری شهرستان دنا نیمی از جمعیت استان در این دو شهرستان قرار دارد.

وی توسعه این دو شهرستان نسبت به گذشته را مناسب تر دانست و گفت: در حوزه راه های روستایی ۵۰ درصد زیر متوسط کشوری بودیم که با اقدامات انجام گرفته این میزان بهبود یافته و پیشرفت قابل توجهی داشته است.

زارعی حاشیه سازی در مسیر توسعه استان را یک آسیب محسوس دانست و گفت: مشکل اصلی استان ما اشتغال و مسائل اقتصادی است و در برخی رسانه ها و توسط برخی افراد اقدامات و حاشیه سازی هایی برای مقابله با فعالیت های اقتصادی می شود و این در حالی است که این پروژه ها موجب توسعه استان می شوند.

وی افزود: مردم استان ما باید در کنار همدیگر و متحد به توسعه استان کمک کنند.