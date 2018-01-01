شایعه وقوع زلزله هفت ریشتری مبنای علمی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش قنبری با یادآوری اینکه این هفته جلسه‌ای با شهردار تهران داشتیم که در آن صراحتا مسائل مربوط به بحران را بیان کرده و به چند مورد از شایعات اشاره کرد، گفت: شهردار به شایعاتی مبنی بر وقوع زلزله هفت ریشتری در تهران یا از بین رفتن نود درصد جمعیت تهران در صورت وقوع زلزله اشاره کرد که باعث نگرانی مردم شده است.

وی ادامه داد: آقای نجفی به این مهم اشاره کرد که این قبیل اظهارنظرها مبنای علمی ندارد، چراکه از نظر علمی برآورد شدت زلزله امکانپذیر نیست، از سوی دیگر به این موضوع نیز اشاره کرد که با توجه به زلزله‌نگاری‌هایی که از گسل‌های تهران صورت گرفته، هیچ گونه فعالیت غیرعادی در آنها مشاهده نشده است، بنابراین شهروندان نباید نگران باشند.

معاون پارلمانی شهردار تهران تصریح کرد: البته برای مدیریت بحران در تهران به انجام یک‌سری اقدامات بلندمدت برای مقاوم‌سازی برخی نقاط خاص و بازسازی بافت‌های فرسوده نیاز داریم که باید با همراهی دولت و مجلس اعتبارات خاصی بدان تخصیص داده شود.