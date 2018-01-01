حمایت یک وزیر صهیونیست از اغتشاشات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اسرائیل کاتز» وزیر ترابری رژیم صهیونیستی ضمن ابراز خرسندی عمیق از اغتشاشات در ایران ابراز امیدواری کرد که این اغتشاشات موفق شود!

وی ادعا کرد: اگر ایرانی ها در اعتراضات خود موفق شوند بسیاری از تهدیدات ضد اسرائیل و منطقه از بین می رود. خط مشی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران شامل تهدید و اعمال تحریم های آمریکایی علیه آن است که امیدها برای بهبود اقتصادی حکومت ایران را بر باد داده است. حکومت ایران عوامل خارجی را مسئول اعتراضات می داند و این شیوه نظام ایران است.