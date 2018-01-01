جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان یازرلو ظهر دوشنبه در نشست خبری که با موضوع برگزاری چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی در گلستان از اوایل بهمنماه آغاز میشود و اختتامیه آن ۱۸ بهمنماه برگزار میشود.
وی افزود: استان گلستان در حوزه مد و لباس اسلامی جزو استانهای برتر در کشور بوده و در سال ۹۴ هم به عنوان استان برتر در این زمینه انتخاب شد.
یازرلو با بیان اینکه در استان کارگروهی با عنوان مد و لباس اسلامی وجود نداشت، اظهار کرد: در بهمنماه سال جاری این کارگروه متشکل از نمایندگان پنج دستگاه از جمله استانداری گلستان، آموزش و پرورش استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، اداره کل صنعت و معدن گلستان و صنف پوشاک استان تشکیل میشود.
وی در رابطه با برگزاری دائمی جشنواره مد لباس در استان گفت: متأسفانه برگزاری جشنواره مد و لباس منحصر بود به جشنواره مد و لباس کشور که طی ۱۰ روز طراحان مد و لباس با یکدیگر به رقابت میپرداختند و دیگر خروجی جشنواره جایی دیده نمیشد اما به دنبال تشکیل این جشنواره دائمی در استان هستیم.
وی ادامه داد: این جشنواره در بخشهایی مانند مسابقه طراحی زنده لباس (موضوعی)، طراحی مانتو اجتماع و مجلسی بانوان، طراحی پوشش سر و مقنعه، دوخت مانتو مجلسی بانوان، دوخت مانتو اجتماع بانوان،، ارائه پژوهش و مقالات با موضوع مرتبط و ... برگزار میشود.
یازرلو در رابطه با اهداف این جشنواره گفت: فراهم کردن زمینه مطلوب برای کشف و ظهور استعدادهای خلاق مرتبط با طراحی پوشاک، ترغیب و تشویق طراحان لباس و معرفی طراحان مستعد و توانمند، توسعه فضای تعامل و همکاری میان فعالان صنعت پوشاک و منسوجات و مراکز آموزشی و دانشگاههای فعال در زمینه پوشاک و ... از جمله اهداف این جشنواره است.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان گفت: علاقهمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند آثار خود را از تاریخ یک لغایت ۹ بهمنماه به دبیرخانه هنری جشنواره در دانشگاه علمی کاربردی نوین گلستان ارسال کنند.
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