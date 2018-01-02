خبرگزاری مهر -گروه ورزشی: ۱۶ تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر افت و خیز زیادی در ۱۷ هفته گذشته از لیگ برتر داشتند. در بین تیم‌های حاضر در این مسابقات تیم‌هایی را داشتیم که از انتها تا بالای جدول را سیر کردند. بعضی از تیم‌ها سیر صعودی و بعضی‌ها نیز سیر نزولی داشته‌اند. بعضی از تیم‌ها هم مثل پرسپولیس و پارس جنوبی از ابتدا تاکنون در بالای جدول حضور داشته و دارند.

* طولانی‌ترین صدرنشینی

بیشترین حضور در صدر جدول با ۱۲ هفته به تیم پرسپولیس اختصاص دارد. سرخپوشان به جز هفته‌های اول، دوم، ششم، هفتم و هشتم در سایر هفته‌ها در صدر جدول این مسابقات حضور داشتند تا با ۱۲ هفته حضور در بالاترین مکان جدول، بیشترین مقدار صدرنشینی را به خود اختصاص داده باشند.

* تنها دو صدرنشین

در بین ۱۶ تیم حاضر در لیگ برتر تنها دو تیم موفق شدند در این ۱۷ هفته رنگ صدر جدول را ببینند. به جز پرسپولیس که ۱۲ هفته از ۱۷ هفته را صدرنشین بود، تیم پارس جم نیز با ۵ هفته صدرنشینی از این حیث بعد از پرسپولیس قرار دارد تا تنها این دو تیم تا به اینجای مسابقات رنگ صدر جدول را دیده باشند.

* طولانی‌ترین قعرنشینی

تیمی که بیش از سایر تیم‌ها حضور در انتهای جدول را تجربه کرده، تیم سیاه جامگان است. این تیم با ۷ هفته حضور در انتهای جدول طولانی ترین قعرنشینی را تجربه کرد. سیاه جامگان از هفته یازدهم به انتهای جدول رسید و تاکنون نیز در این رده حضور دارد.

* استقلال بزرگترین تیمی که قعر جدول را دید

بر خلاف صدر جدول که تنها دو تیم در خلال مسابقات به آن رسیدند، قعر جدول مشتری‌های بیشتری داشت و بارها بین تیم‌های مختلف دست به دست شد تا ۶ تیم از ۱۶ تیم به تناوب در این جایگاه نازل قرار گرفته باشند. از استقلال تهران می‌توان بعنوان بزرگ ترین تیمی که پایش به قعر جدول باز شد نام برد. آبی‌های پایتخت یک بار و در هفته هفتم پس از مساوی خانگی مقابل ذوب آهن به انتهای جدول سقوط کردند.

سیاه جامگان، تراکتورسازی، پیکان، گسترش فولاد و استقلال خوزستان تیم‌های دیگری بودند که پایشان به انتهای جدول باز شده است.

* پیکان و فولاد با بیشترین صعود

تیم پیکان یکبار ایستادن در انتهای جدول را تجربه کرد و بالاترین جایگاهی که در جدول به خود دید رده سوم جدول بود. شاگردان مجید جلالی ۱۴ رده جدولی در نوردیدند تا بیشترین گستره جابجایی در جدول را داشته باشند. درست مثل فولاد که از رده ۱۵ تا رده دوم جدول را تجربه کرد.

* پرسپولیس و پارس با ثبات‌ترین

دو تیم پرسپولیس و پارس کمترین گستره جابجایی در جدول را دارند. هر دو تیم در تمام این ۱۷ هفته بین رده‌های اول تا سوم جدول جابجا شده‌اند تا با تنها ۳ رده جابجایی کمترین جابجایی را داشته باشند.

* خلاصه عملکرد ۱۶ تیم

خلاصه عملکرد ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات به شرح زیر است:

۱- سیاه جامگان: پایین ترین رده ۱۶ - بالاترین رده ۷

۲ تراکتورسازی: پایین ترین رده: ۱۶- بالاترین رده ۸

۳- سایپا: پایین ترین رده ۱۰ - بالاترین رده ۳

۴ پیکان: پایین ترین رده ۱۶ - بالاترین رده ۳

۵- ذوب آهن: پایین ترین رده ۱۰ - بالاترین رده ۴

۶- سپاهان: پایین ترین رده ۱۴ - بالاترین رده ۹

۷- استقلال تهران: پایین ترین رده ۱۶ - بالاترین رده ۵

۸- پرسپولیس: پایین ترین رده ۳- بالاترین رده ۱

۹- صنعت نفت: پایین ترین: ۱۳ - بالاترین ۳

۱۰- نفت تهران: پایین ترین رده - ۱۵ بالاترین رده ۳

۱۱ گسترش فولاد: پایین ترین ۱۶ - بالاترین رده ۷

۱۲- استقلال خوزستان: پایین تری رده ۱۶ - بالاترین رده ۴

۱۳- پدیده: پایین ترین رده ۱۱ - بالاترین رده ۲

۱۴- سپیدرود رشت: پایین ترین رده ۱۵ - بالاترین رده ۸

۱۵- پارس جنوبی جم: پایین ترین رده ۳ - بالاترین رده ۱

۱۶- فولاد خوزستان: پایین ترین رده ۱۵ - بالاترین رده ۲