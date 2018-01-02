احتمال تداوم بدترین عملکرد ۱۴ساله دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، پس از تضعیف دلار در سال ۲۰۱۷ که بدترین عملکرد آن در ۱۴ سال اخیر بود، به نظر منطقی میرسد که سال آینده، دلار دوباره وضعیت خود را بهبود ببخشد، بهویژه با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ارائه محرکهای مالی توسط کاهش نرخ مالیات، اوضاع به نظر رو به رشد میآید.
اما برخی تحلیل گران بر این باورند که در سال ۲۰۱۸ در رقابت با سایر ارزهای مهم جهان که به صورت هماهنگ در حال رشد است، افت دلار که از اوایل ۲۰۱۷ آغاز شده است، باز هم ادامه یابد.
جنس نوردویگ، مدیر اجرایی ارشد اگزانته دیتا، میگوید: ما با گرایشات منفی دلار روبرو هستیم که با در نظر گرفتن این که نرخ بهره با سرعت و روند بسیار خوبی، افزایش خواهد یافت، این یک اتفاق غیرعادی است. این گرایشات قبل از ژانویه، بسیار قدرتمند شد و عامل دیگر هم این است که رشد جهانی، بسیار قدرتمند است.
به گفته نوردویگ، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، طرفدار دلار ضعیفتر است و در اویل امسال، آنقدر اظهار نظر کرد تا به گرایش منفی در قیمت دلار دامن بزند؛ ضمن اینکه صادرات آمریکا در جهانی که دلار در آن ضعیفتر باشد، بسیار رقابتیتر هستند.
از سوی دیگر فدرال رزرو طبق برنامه قرار است ۳ بار نرخ بهره خود را در سال ۲۰۱۸ افزایش دهد؛ اما برخی تحلیلگران در والاستریت، بر این باورند که این بانک با توجه به کاهش مالیات و بهبود رشد اقتصادی احتمالا در دیدار ماه مارچ، در چشمانداز ۴ افزایش نرخ بهره داشته باشد.
مشکل این است که حتی وقتی که این اخبار خوب را میشنویم و مردم درباره اصلاحات مالیاتی هیجانزده شدهاند، تورم حرکت مثبتی نکرده نکرده است. اگر در ماههای اخیر رقم تورم تغییر مطلوبی نکند، نمیتوان با قطعیت گفت که بانک مرکزی در ماه مارچ نرخ بهره خود را افزایش میدهد.
استراتژیست ارز بانک سیتیگروپ اعلام کرد که آنها هم انتظار دارند دلار در سال آینده یک حرکت منفی داشته باشد. آنها پیشبینی کردند در ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸، دلار در برابر ارزهای کشورهای توسعه یافته ۵ درصد سقوط کند. اما در مقابل ارزهای بازارهای درحال ظهور، افت کمتری داشته باشد.
شاخص دلار که ارزش آن را در مقابل سبدی از ارزهای مهم با حکمرانی یورو، دنبال میکند، امسال ۹.۹ درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد آن از ۲۰۰۳ تا کنون بود. یورو که در نرخ ۱.۲۰ دلار معامله میشود امسال ۱۴ درصد اوج گرفت که این بهترین عملکرد ۱۴ ساله آن بود.
از سوی دیگر برخی سرمایهگذاران منتظر هستند تا تاثیر بازگرداندن میلیاردها دلار سود خارج از کشور شرکتها به آمریکا را بر دلار ببینند. شرکتهای آمریکایی که تا پیش از این برای سودهای خود در خارج از آمریکا مشمول مالیات نمیشدند طبق قانون جدید که از اول ژانویه لازمالاجرا است باید برای این سودها هم مالیات پرداخت کنند، خواه آن را در خارج از آمریکا نگاه دارند و خواه آن را به داخل این کشور بازگردانند.
دلار میتواند از جریان یافتن سرمایه به سوی اروپا و چین، آسیب ببیند. نوردویگ میگوید انتظار دارد با حرکت سرمایهگذاران به سوی بازارهای چین، شاهد تداوم این جریان سرمایه باشد. او میگوید: بازارهایی که تا به حال به روی خارجیها بسته بود، باز شدهاند و این چیزیست که در ۲۰۱۸ پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک حرکت مهم دارد.
یک ریسک دیگر که دلار را تهدید میکند، زدوخوردهای تجاری آمریکا با سایر کشورهاست. نوردویگ میگوید که به نظر او گفتوگوهای نفتا با احتمال ۵۰ درصد به شکست میانجامد. او گفت که امکان آن وجود دارد که آمریکا ببا سایر کشورها هم بحثوجدل تجاری به راه بیاندازد.
او گفت: اگر نفتا سقوط کند به نظر من کشوری که بیشتر ضرر میکند مکزیک خواهد بود، اما من فکر نمیکنم که این کمکی به ایالات متحده بکند، درحالیکه میتواند باعث تقویت یورو و ین شود.
نوردویگ ادامه داد: اروپا در مدت زمانی بیسابقه به یک قرارداد تجاری با ژاپن دست یافت. اروپا به دنبال رسیدن به قرارداد تجارت آزاد با برزیل است. آنها قرار است یک قرارداد تجارت آزاد هم با مکزیک داشته باشند... این میتواند به تقویت ارزهای ذخیره دیگر، یورو و ین، منجر شود.
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