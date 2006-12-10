واکنش دولتهای هند و آمریکا به تصویب قرارداد هسته ای بین دو کشور در کنگره

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازآسوشیتدپرس، مقامهای آمریکایی وهندی همچنین باید درباره یک توافقنامه همکاری هسته ای فنی و جداگانه که انتظار می رود؛ سال آینده نهایی شود، سخت تلاش کنند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی بیانیه ای از توافق حاصل شده استقبال کرد و گفت:" من از این مسئله خرسند هستم که کشورهای ما به زودی فرصتهای بیشتری برای همکاری با یکدیگر در جهت محقق کردن نیازهای انرژی ما به گونه ای خواهند داشت که آلودگی هوا وانتشارگازهای گلخانه ای را افزایش نمی دهد، پیشرفت تمیز وپاک را توسعه می دهد ، ازگسترش سلاحهای هسته ای حمایت می کند ودر منافع تجاری ما پیشرفت ایجاد می کند."

همچنین،"نیکولاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امورخاورمیانه این توافق را یک " گام تاریخی" خواند.

وزارت امورخارجه هند نیزآن را یک " گام تاریخی" دانست واعلام کرد: تدوین قانون آمریکا دربردارنده مفاد خاص نامربوطی است."

دربیانیه وزارت امورخارجه هند آمده است : " هیچ تدوین قانونی که در یک کشور خارجی وضع شده ، نمی تواند ما را از حق هدایت سیاست خارجی خود که توسط منافع ملی ما تعیین شده، محروم کند."

بیانیه هند به لحن موجود دراین لایحه اشاره می کند که مستلزم آن است بوش و جانشینان وی این مسئله را روشن کنند که آیا دهلی نو از تلاشهای واشنگتن برای مقابله با ایران به علت تمایلات هسته ای آن همکاری می کند.

مقامهای هندی می گویند آنها می توانند با لحن ضعیف تروغیر الزام آوری که درلایحه نهایی ایجاد شده، زندگی کنند اما بسیاری در هند از پیشنهادهای واشنگتن آزرده خاطر هستند چرا که بر مبنای این پیشنهادها دهلی نو باید از سیاست آمریکا چه در مورد ایران و چه در مورد چین به عنوان کشورهایی که هند به دنبال روابط نزدیکتری با آنهاست، حمایت کند.

ژنرال" آشوک متا" افسر بازنشسته و تحلیل گر نظامی هند گفت:" هند و آمریکا باید با هم بنشینند و راهی برای برای آنکه چطور بتوانند منافع ملی مربوط به خودشان را حل کنند، پیدا کنند. اما این اطمینان وجود ندارد که آنها بتوانند چنین کاری را انجام دهند."

هند همچنین نگران مفادی است که می تواند حق آن را برای بازفرآوری سوخت اتمی مصرف شده وبه کار گیری دیگر فناوریهای هسته ای حساس، محدود کند.یکی از اعضای کمیسیون انرژی اتمی هند نیز گفت:" مسئله دیگری هم در مورد آزمایش تسلیحاتی آینده وجود دارد."

وی با توجه به این مسئله که یک آزمایش می تواند این توافق را لغو کند، افزود:" اما با فرض آنکه پاکستان بخواهد آزمایشی را انجام دهد؛ می تواند یک واکنش قانونی به شکل آزمایش هند وجود داشته باشد."

سنای آمریکا روزگذشته قانونی را که یک گام مهم به سوی اجازه فروش راکتورها و سوخت هسته ای ساخت آمریکا به هند است ، تصویب کرد.

این قانون جمعه شب نیز با 330 رای موافق در مقابل 59 رای مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. با تصویب این قانون در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد این قانون را امضاء کند .

منتقدان قرارداد هسته ای آمریکا و هند، این قانون را یک اشتباه تاریخی قلمداد می کنند که به تلاشهای آمریکا برای مهار گسترش تسلیحات هسته ای لطمه وارد می کند، اما طرفداران این قانون می گویند که این اقدام روابط با این قدرت جنوب آسیا را مستحکم می کند و میلیونها دلار را عاید شرکتهای آمریکایی خواهد کرد .

قرارداد هسته ای آمریکا و هند نقض سیاست سی ساله آمریکا مبنی برمخالفت با همکاری هسته ای با هند است ، زیرا این کشور هر گز پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی ) را امضاء نکرده و با نقض استانداردهای بین المللی ، اقدام به توسعه تسلیحات هسته ای کرده است .