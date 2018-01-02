۱۰ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

سید عباس جزایری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری در سالجاری ایجاد شد، اظهار داشت: تعهد ایجاد اشتغال دستگاه های اجرایی در چهارمحال و بختیاری در سالجاری ۱۶ هزار شغل است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۹۳ درصد تعهد ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.

۳۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری پرداخت شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تسهیلات مشاغل خانگی چهارمحال و بختیاری ۲۲۵ میلیارد ریال است که تاکنون ۳۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف دستگاه های اجرایی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه مشاغل خانگی در این استان از مهمترین ظرفیت های اشتغالزای چهارمحال و بختیاری است که این امر در حال پیگیری است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل این استان برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.