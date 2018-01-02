پرداخت مطالبات پیمانکاران و حقوق کارکنان اولویت اصلی شهرداری رشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین جلسه شورای رشت در حالی غروب دوشنبه برگزار شد که در آن بر روی لایحه خرید تعدادی مینی بوس برای جایگزینی با اتوبوس های سفارش داده شده شهرداری به یک شرکت خودروسازی بحث و بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس شورا با اشاره به تجمعات چند روز اخیر در سطح رشت بر رفع مشکلات اقتصادی مردم از سوی مدیران تاکید کرد.

امیرحسین علوی با بیان اینکه باید برای رفع مشکلات مردم به فکر راه حل های زودبازده بود، گفت: همه مدیران اعم از منتخبین و منتصبین در شرایط کنونی کشور موظف هستند که مجددا بنا بر وظیفه و مسئولیت خود، مشکلات مردم را بازخوانی کنند.

وی افزود: هزینه های زیادی برای نظام پرداخته شده است و باید برای حفظ پاسداشت فداکاری هایی که برای تثبیت نظام صورت گرفته، در راستای حل مشکلات گام برداریم.

تذکر جدی رئیس شورا به شهردار

علاوه بر این، رئیس شورا در ادامه نطق ابتدایی جلسه فوق تذکری جدی به شهردار داد. علوی با بیان اینکه اولویت شهرداری پرداخت مطالبات پیمانکاران و حقوق معوقه کارکنان به ویژه نیروهای حجمی شهرداری است، گفت: این اخرین تذکر جدی به شهردار است که از دو ماه و نیم پیش مسئولیت شهرداری رشت را به عهده گرفته اما هنوز شاهد تعویق در پرداخت حقوق های نیروهای حجمی شهرداری هستیم.

رئیس شورای رشت با اشاره به اولویت شورای پنجم رشت از ابتدا برای پرداخت هماهنگ همه نیروهای شهرداری اعم از رسمی، قراردادی و حجمی، تاکید کرد: علاوه بر این، هنوز اولویت های پروژه های عمرانی شهرداری به شورا اعلام نشده است در حالی که طی جلسه با شهردار تصمیم به توقف پروژه های عمرانی و اولویت بندی آن ها اتخاذ شد.

وی همچنین با گرامیداشت روز ۱۲ دی، روز رشت، گفت: این روز، روز جشن همه شهروندان رشت است و امسال مدیریت شهری با بضاعت کم مالی سعی کرده برنامه هایی به همین منظور در سطح شهر برگزار کند.

در ادامه این جلسه، لایحه دو فوریت شهرداری مبنی بر جایگزینی خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰ دستگاه مینی بوس با خرید ۱۹ دستگاه اتوبوس از شرکت طرف قرارداد شهرداری در اردبیل اعلام وصول شد.

کمبود اتوبوس دلیل تک سرنشینی خودروهای رشت

در توضیح این لایحه، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک اظهار کرد: طبق اعلام شهرداری قرار بر این بود که ۲۰ دستگاه اتوبوس برای خط ویژه اتوبوس تندروی رشت خریداری شود اما بنا بر تصمیمات اخیر و برخی مطالعات مبنی بر اینکه ۵۶ درصد خودروهای داخل شهر تک سرنشین هستند به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر خدمات حمل و نقل عمومی در رشت در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد.

اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه شرکت طرف قرارداد شهرداری پیشنهاد داده که به جای ۲۰ دستگاه اتوبوس، ۶۵ دستگاه مینی بوس به شهرداری تحویل دهد، افزود: با وجود چنین پیشنهادی، کمیسیون حمل ونقل و ترافیک مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده زیرا عملا کمبود اتوبوس در سطح شهر احساس می شود.

وی تصریح کرد: با این وجود و با توجه به شرکت خودروساز، تصمیم گرفته شد که به جای ۲۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۳۵ دستگاه مینی بوس به شهرداری رشت تحویل داده شود.

با وجود این توضیحات، اعضای شورا خواستار حضور رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در صحن شورا شدند.

مهرداد حسینی درباره این لایحه گفت:مینی بوس هایی که شرکت طرف قرارداد جایگزین خرید اتوبوس ها می کند دو درب هستند و در زمان کوتاهی قابلیت تحویل به شهرداری را دارند.

با این وجود، اعضا نسبت به ابهام درباره لایحه به اظهار نظر پرداختند.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه واگذاری مینی بوس ها به شهرداری می تواند فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مسیرهای کم برخوردار شهر باشد، گفت: وجود معابر کم عرض در سطح شهر می تواند برای تردد مینی بوس ها بسیار مناسب باشد.

رضا رسولی افزود: اما از سوی دیگر از لحاظ حقوقی باید لایحه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

رشت به اتوبوس نیاز دارد نه مینی بوس

عضو دیگر شورا نیز با اشاره به اینکه هنوز موارد فنی مینی بوس ها مشخص نیست، اظهار کرد: خرید این تعداد مینی بوس نیازمند به خدمت گرفتن چندین راننده و تامین حقوق آن ها است.

حجت جذب افزود: قراردادی که با شرکت طرف قرارداد منعقد شد قابلیت تغییر داشته و می توان از شرکت های دیگر برای خرید اتوبوس اقدام کرد زیرا هم اکنون کمبود اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی رشت احساس می شود نه مینی بوس.

با این سخنان، اعضا با دو فوریت لایحه فوق مخالفت کردند و سپس با رای به یک فوریت آن، لایحه فوق را به دو کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور حمل و نقل و ترافیک شورا ارجاع دادند.