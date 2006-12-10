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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

طلاهای چین از 100 بالا زد / ایران در رده هفدهم جدول رده بندی

طلاهای چین از 100 بالا زد / ایران در رده هفدهم جدول رده بندی

کاروان ورزشی چین همچنان مدال ها را درو می کند و در پایان نهمین روز بازی های آسیایی موفق شد فقط جمع مدال های طلای خود را به بیش از 100 مدال برساند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه، چین با کسب 103 مدال طلا، 59 نقره، 30 برنز و مجموع 192 مدال در صدر جدول رده بندی توزیع مدال ها یکه تازی می کند. ژاپن با 34 طلا، 41 نقره، 47 برنز و مجموع 122 مدال دوم است و کره جنوبی با 27 طلا، 33 نقره، 57 برنز و مجموع 117 مدال در جایگاه سوم قرار دارد.

بر پایه این گزارش ، قزاقستان، تایپه، هند، تایلند، کره شمالی، هنگ کنگ و قطر رده های چهارم تا دهم جدول رده بندی توزیع مدال ها را به خود اختصاص داده اند.

کاروان ورزش کشورمان هم با دو مدال طلا، 8 نقره ، 4 برنز و مجموع 14 مدال در جایگاه هفدهم جدول رده بندی قرار دارد.

کد مطلب 418884

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