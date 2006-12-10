طلاهای چین از 100 بالا زد / ایران در رده هفدهم جدول رده بندی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه، چین با کسب 103 مدال طلا، 59 نقره، 30 برنز و مجموع 192 مدال در صدر جدول رده بندی توزیع مدال ها یکه تازی می کند. ژاپن با 34 طلا، 41 نقره، 47 برنز و مجموع 122 مدال دوم است و کره جنوبی با 27 طلا، 33 نقره، 57 برنز و مجموع 117 مدال در جایگاه سوم قرار دارد.

بر پایه این گزارش ، قزاقستان، تایپه، هند، تایلند، کره شمالی، هنگ کنگ و قطر رده های چهارم تا دهم جدول رده بندی توزیع مدال ها را به خود اختصاص داده اند.

کاروان ورزش کشورمان هم با دو مدال طلا، 8 نقره ، 4 برنز و مجموع 14 مدال در جایگاه هفدهم جدول رده بندی قرار دارد.