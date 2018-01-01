محدودیت های دو روز گذشته برای فردا لغو شد/ مدارس دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر. کیومرث کلانتری با بیان اینکه با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ناپایداری هوای تهران از فردا صبح تدریجاً شرایط کیفی هوا بهبود خواهد یافت، گفت: بر این اساس کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای تهران برای فردا سه شنبه ۱۲ دی ماه تصمیمی اتخاذ نکرده است.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های انجام شده اعضای کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا محدودیت های دو روز گذشته برای فردا سه شنبه لغو گردیده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه فردا همه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی دایر است، افزود: تردد کلیه کامیون های فرسوده و دودزا همچنان در سطح شهر تهران ممنوع بوده و پلیس راهور با خودروهای سبک و سنگین فاقد معاینه فنی و دودزا برخورد قانونی خواهد داشت.