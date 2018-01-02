به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله رحیمی شامگاه دوشنبه در دیدار با حافظان قرآن کریم، افزود: خوشبختانه استان زنجان در بحث تربیت حافظان قرآنی پیشقدم بوده و گامهای بزرگی را برداشته و تاکنون هم موفق بوده است.
وی اظهار کرد: مرکز دارالقرآن کریم زنجان برگزاری دورههای مربیگری قرآن را در استان زنجان در دستور کار دارد و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامهریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.
مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان به برگزاری دورههای آموزشی مختلف در رشتههای قرائت، حفظ، مفاهیم و ترجمه قرآن اشاره کرد و گفت: این دورهها در راستای تربیت نیروهای متخصص است.
رحیمی از فعالیت ۳۰ نمایندگی و شعبه دارالقرآن کریم در زنجان و روستاهای بزرگ استان زنجان خبر داد و گفت: طی سال جاری پنج هزار نفر تحت پوشش دورههای آموزشی قرآن قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: این موسسه برای تقویت ارزشهای دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان دورههای متنوعی را برگزار میکند و خوشبختانه در استان زنجان استقبال جوانان از برنامههای قرآنی بسیار خوب بوده و این موسسه برای همه سنین برنامههای قرآنی را در طول سال برگزار میکند.
مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان استقبال بانوان از فعالیتهای و دورههای قرانی در این موسسه را بسیار عالی اعلام کرد.
در پایان این مراسم از ۱۱۰ قاری نوجوان تجلیل شد.
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