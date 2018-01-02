برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته مردان وزنان بزرگسالان کشور درسنندج

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رقابت های کاراته مردان و زنان کشور شامگاه دوشنبه با حضور مدیر کل ورزش و جوانان کردستان و مسئولان هیأت کاراته استان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این جلسه عنوان کرد: پس از پیگیری ها و مکاتبات مکرر دستگاه ورزش و جوانان و هیأت کاراته کردستان میزبانی سه رده سنی مهم کاراته کشور به استان واگذار شد.

حامد جولایی گفت: با توجه ارسال دستور العمل مسابقات از سوی فدراسیون رقابت های قهرمانی کاراته مردان و زنان بزرگسالان و بخش امید پسران کشور دهه دوم بهمن ماه در سنندج برگزار می شود.

وی به حساسیت و مهم بودن این رقابت ها در سنندج اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان بازی های آسیایی جارکارتا، رقابت های قهرمانی کاراته مردان و زنان بزرگسالان و بخش امید پسران کشور دارای اهمیت و جایگاه بالایی است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی میزبانی این مسابقات هموار کردن راه برای قهرمانان کردستانی جهت کسب سهمیه بازی های آسیایی و حضور در اردوهای تیم ملی می باشد.

وی گفت: رقابت های بخش بانوان در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه در اوزان ۵۰-، ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ برگزار خواهد شد.

جولایی افزود: مسابقات در بخش مردان در دو رده سنی امید و بزرگسالان طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی ماه انجام می شود که در رده امید کاراته کاها در اوزان ۵۰-، ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ به رقابت می پردازند و ورزشکاران کننده بزرگسال نیز در اوزان ۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ پیکار می کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان گفت: رقابت های قهرمانی کاراته مردان و زنان بزرگسالان و بخش امید پسران کشور با حضور مدعیان و کاراته کاران عنوان دار ایران برگزار می شود.