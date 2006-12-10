15 میلیارد تومان هزینه بهسازی پیاده روهای خیابان ولیعصر (عج)

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص علت شروع این پروژه در فصل سرما و بارندگی و مشکلات ایجاد شده برای شهروندان گفت: این پروژه قرار بود از تیر امسال ظرف مدت 4 ماه به اجرا درآید ولی به علت تشریفات قانونی به این زمان موکول شد در حالی که بهسازی 360 هزار متر مربع از معابر این خیابان در نوع خود در مدیریت شهری بی سابقه بوده است.

مهندس حجت الله ملا صالحی با اشاره به اینکه در فاز دوم این پروژه نصب مبلمان شهری و روشنایی در دستور کار قرار دارد افزود: این پیاده رو برای تردد معلولان و نابینایان به نحوی بهسازی شده است که این افراد بتوانند بدون هیچگونه معارضی در این مسیر رفت و آمد کنند.

وی در مورد مشکلات پیش آمده برای فروشگاه های این خیابان و اشکال در رفت و آمد عابران در مدت اجرای طرح گفت: به هر حال برای هر طرح عمرانی در فاز اول باید بنای گذشته تخریب شود که این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود در حالی که در این پروژه به علت پر رفت و آمد بودن این مسیر در 2 ماه گذشته پیمانکاران به صورت 3 شیفت کار را ادامه داده اند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص ویژگی های این نوع بهسازی تاکید کرد: در این طرح از مصالح بسیار مرغوبی استفاده شده است به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده کف پوش های این محور 7 تا 10 سال در مقابل یخ زدگی و فرسایش ضمانت دارند و از جانب تولید کنندگان دارای گارانتی هستند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر با استعلامی که از سازمان های دیگر انجام شده تا 5 سال آینده هیچ گونه حفاری در این خیابان و پیاده روی آن نخواهد بود و در صورت ضرورت حفاری می توان کف پوش ها را برداشت و دوباره بدون هیچ آسیبی به جای اول بازگرداند.

ملاصالحی این خیابان را به عنوان الگوی بهسازی پیاده رو های تهران دانست و تصریح کرد: پیاده روهای تهران بر اساس تجربه خیابان ولیعصر و نه لزوما با همان شکل و طرح بهسازی خواهند شد.