خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: در حالی در هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور و در گروه سوم دو ناکام بزرگ فوتبال همدان در دیدار ۶ امتیازی که برای دو تیم حکم مرگ و زندگی را دارد باید به مصاف یکدیگر بروند که تساوی در این دیدار برای هیچ‌کدام از این دو تیم سودی نخواهد داشت و به نفع سایر رقبای جدول تمام خواهد شد.

تیمی که در این دیدار شکست بخورد به‌طورقطع یکی از کاندیدای اصلی سقوط خواهد بود و باید در ادامه مسابقات شاهد شرایطی بسیار سخت و دشوار باشد چراکه شرایط جدول رده‌بندی به گونه‌ای است که این دو تیم در جدول در همسایگی یکدیگر قرار دارند.

تیم فوتبال پاس همدان با ۱۶ امتیاز در رده هفتم و تیم فوتبال شهرداری همدان با ۱۵ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و با توجه به نزدیکی امتیازات در جدول رده‌بندی با تیم انتهای جدول تیم بازنده این دیدار قطعاً فانوس به دست خواهد شد.

پاسی‌ها روی نوار ناکامی قرار دارند

پاسی‌ها که چندین هفته است بر روی نوار ناکامی قرار دارند به‌طورقطع در این دیدار به آب‌وآتش خواهند زد تا با بازیکنان جدیدی که جذب کرده‌اند از سد شهرداری عبور کنند و باید بر روی کاغذ نیز شانس پاس را در این دیدار بسیار بیشتر از شهرداری همدان دانست.

شهرداریچی های همدان نیز با تغییر سرمربی در این دو هفته فعلاً نتوانسته‌اند طعم شیرین پیروزی را بچشند و در ثانیه‌های پایانی بازی به‌سادگی امتیاز از دست می‌دهند که به‌طورقطع این موضوع به مشکلات روحی و روانی و بدن‌سازی تیم باز می‌گردد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: تیم را در شرایط خوبی تحویل نگرفته‌ام و به خاطر مشکلات مالی تیم در پایین‌ترین درجه روحی و روانی قرار داشت.

روز اول که بر سر تمرین حاضر شدم به خاطر شرایط بد مالی کسی در برنامه حاضر نبود بابک صمدیان بابیان اینکه حتی روز اول که بر سر تمرین حاضر شدم به خاطر شرایط بد مالی کسی در برنامه حاضر نبود، گفت: بعد از صحبت‌هایی مدیرعامل و پرداخت بخشی از قراردادها بازیکنان آمدند اما در کل اوضاع تیم خیلی بد بود.

بابک صمدیان افزود: یک سری تغییرات انجام دادیم و بازیکنانی که نمی‌خواستیم را از لیست خارج کردیم و برای جذب بازیکن جدید هم کار سختی داریم.

وی با بیان اینکه زمان برای تست نداشتیم و بازیکنان خوب هم مبلغ قراردادشان زیاد بود، گفت: چند بازیکن بومی جذب کرده‌ایم که در این دو بازی به گفته کارشناس‌هایی که حضور داشتند، روند رو به جلویی داریم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به دیدار هفته گذشته این تیم گفت: مقابل نفت امیدیه بازی بسیار خوبی انجام دادیم و ۸۰ درصد چیزهایی که می‌خواستیم را بازیکنان اجرا کردند.

وی ادامه داد: در نیمه اول بازی متعادلی داشتیم ولی در نیمه دوم بازی بسیار خوبی انجام دادیم و بعد از زدن گل هم روی ضد حملات موقعیت‌های خوبی داشتیم و تیم حریف هم فقط یک موقعیت داشت.

صمدیان عنوان کرد: متاسفانه در دقیقه ۹ وقت اضافه گل خوردیم که واقعاً به‌اندازه یک باخت سنگین برای ما بود.

وی با اشاره به دیدار حساس تیم فوتبال شهرداری همدان در این هفته برابر پاس همدان بیان کرد: بازی ما مقابل پاس جدا از شرایط جدول حساسیت‌های خودش را به‌عنوان دربی دارد.

باید واقع‌بینانه فکر کرد

وی با بیان اینکه از پاس ۵۰ درصد شناخت داریم که به نظر ما با همین انگیزه و سبک بازی می‌توانیم نتیجه خوبی کسب کنیم، گفت: باید واقع‌بینانه فکر کرد و حرفی از صعود را پیش نیاورد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: ما بازی به بازی جلو می‌رویم و تمام بازی‌ها برای ما یک فینال است اول باید از منطقه خطر دور شویم.

وی گفت: از ۶ بازی بعدی ۵ برد می‌خواهیم تا صعود کنیم و اگر از مرحله اول صعود کنیم، قطعاً به لیگ یک صعود می‌کنیم چراکه در گروه امتیازات بسیار نزدیک است و مشخص نیست کدام تیم صعود خواهد کرد.

انتظارها از تیم فوتبال شهرداری همدان باید در حد ماندن در لیگ دو باشد صمدیان گفت: انتظارها از تیم فوتبال شهرداری همدان باید در حد ماندن در لیگ دو باشد چون وضعیت مالی خوبی از همان ابتدای فصل وجود نداشت و تیم ما نیاز به بازیکن دارد، ولی تمام تلاش خودمان را برای موفقیت تیم انجام می‌دهیم تا قلب مردم همدان را شاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست پاس در هفته گذشته برابر تیم فوتبال پالایش آبادان اظهار داشت: بازی کیفیت چندانی نداشت و روی یک اتفاق گل خوردیم و پس از آن یک توپ به تیر دروازه حریف زدیم ولی در ادامه کار از دو تیم چیز دیگری ندیدیم.

مجید باقری نیا افزود: در نیمه دوم به علت اشتباه بازیکن خودی ۱۰ نفره و دقایقی بعد به علت مصدومیت ۹ نفره شدیم و هرچه زمان بازی می‌گذشت اتفاقات علیه ما رخ می‌داد و فرصت جبران را از ما می‌گرفت.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه دیدار بسیار بدی را شاهد بودیم، بیان کرد: در مجموع من به این بازی نمره خوبی نمی‌دهم چراکه نه ما خوب بودیم و نه تیم حریف زیرا از تیم پالایش با کادر فنی خیلی خوبی که دارد انتظار بازی بهتری داشتم.

باقری نیا عنوان کرد: ۵ بازیکن ما تازه به تیم اضافه شده اند و هنوز با بقیه بازیکنان هماهنگ نشده اند.

وی با اشاره به شرایط تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: با توجه نتایج به‌دست‌آمده جدول مسابقات تغییرات زیادی نداشت و ما اختلاف زیادی با رقبا نداریم، ۱۸ امتیاز باقی‌مانده و اتفاقات زیادی رخ خواهد داد.

قطعاً سال دیگر پاس را در لیگ دو خواهیم دید

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: اگر پاس همدان به این شکل مسابقات را ادامه دهد ما هیچ شانسی نداریم و قطعاً سال دیگر پاس را در لیگ دو خواهیم دید و اتفاق خوبی رخ نخواهد داد به‌جز اینکه من، همکاران و بازیکنانم این شرایط را تغییر دهیم و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

باقری نیا با اشاره به دربی پاس و شهرداری همدان گفت: به‌هرحال دربی هست و حساس، اما با توجه شرایط جدول و شکست خیبر و تساوی نفت امیدیه، ما شانس بیشتری نسبت به شهرداری برای رسیدن به چهار تیم صدر جدول داریم و امیدوارم که به پیروزی برسیم و در کورس بمانیم.

وی یادآور شد: با تمام قدرت برای کسب ۳ امتیاز این دیدار و کسب پیروزی به میدان خواهیم رفت.

گفتنی است؛ در هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از گروه سوم تیم‌های فوتبال پاس و شهرداری همدان سه‌شنبه ۱۲ دی‌ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای قدس همدان در یک دیدار جذاب به مصاف هم خواهند رفت.