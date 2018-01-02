پاکستان سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، پاکستان روز دوشنبه در واکنش به حملات لفظی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به مقامات این کشور و پیشنهاد قطع کمکهای مالی به این قدرت هسته ای در آسیا، سفیر واشنگتن در اسلام آباد را احضار کرد.

سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان اعلام کرد که «دیوید هیل» سفیر واشنگتن در اسلام آباد برای ارائه توضیح درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا به وزارت خارجه پاکستان احضار شد.

دو تن از مقامات وزارت خارجه پاکستان که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که دولت پاکستان با اعلام مراتب اعتراض خود به سفیر آمریکا، از وی در خصوص اظهارات ترامپ توضیح خواست.

«شاهد عباسی» نخست وزیر پاکستان خواستار نشست اعضای کابینه خود در روز سه شنبه و نشست کمیته امنیت ملی در روز چهارشنبه برای بحث و گفتگو پیرامون پیام توئیتری ترامپ در نخستین روز سال نو میلادی شد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در اولین پیام توئیتری خود در سال نو میلادی پاکستان را آماج حملات لفظی خود قرار داد و ادعا کرد: «آمریکا کورکورانه بیش از ۳۳ میلیارد دلار در طول ۱۵ سال اخیر به پاکستان کمک کرده است؛ در حالیکه آن ها چیزی جز دروغ و فریب به ما تحویل نداده و رهبران ما را احمق پنداشته اند».

وی در ادامه مدعی شد: «آن ها به تروریست هائی که ما در افغانستان به دنبالشان هستیم، پناه داده اند!»

این در حالیست که پس از روی کار آمدن ترامپ در ژانویه سال گذشته میلادی و دخالت های مکرر واشنگتن در امور داخلی اسلام آباد، روابط میان دو کشور به سردی گرائیده است.