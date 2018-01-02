به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد غروی شامگاه دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب آسیب شناسی جریان اصولگرایی که در مؤسسه طلوع مهر، برگزار شد با اشاره به مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری، اظهار کرد: امیدواریم این هماهنگی همواره و در فعلیت اتفاق افتد و فقط یک نام نباشد چرا که جریان اصیل در انقلاب همین جریان است.

وی با بیان اینکه اگر اصلاح طلب به معنای واقعی در نظام داشته باشیم باید اصولگرا باشد، گفت: برای اصولگرایان یک معنای عام و یک معنای خاص مطرح است و این جریانی اصیل است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور افزود: جریان اصولگرا از اول نهضت با امام راحل بوده و وابستگی و پیوستگی به نظام از ویژگی‌های آن است؛ این جریان با تفکر فقهی امام(ره) و مبانی مقام معظم رهبری نزدیک است و به نحوی یکی است.

آیت الله غروی وحدت در جامعه را موضوع مهمی خواند و گفت: امیدواریم همه نیروهایی که معتقد به نظام‌ هستند همواره با هم هماهنگ باشند و در برابر کسانی که اعتقادی به نظام ندارند وحدت داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از هر پدیده‌ای که اتفاق می‌افتاد توفیقاتی حاصل می‌شد یا نمی‌شد، نکته قابل توجه غفلتی بود که صورت می‌گرفت و هنوز هم وجود دارد و آن اینکه هیچ‌گاه خودمان را واقع بینانه نقد نکردیم و سعی داشتیم شکست را به عوامل دیگر نسبت دهیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید اشتباهات خود را بررسی کنیم، افزود: بنده وابستگی به این جریان و آن جریان ندارم گرچه دلم با اصولگرایان است اما لازم است تا برای این موضوع کاری کنید.

وی با اشاره به اینکه نفسانیت از مسائل مهم در هنگام آسیب شناسی است، گفت: فردی که اشتباه خود را نمی‌بیند و آن را به گردن دیگران می‌اندازد هیچ‌گاه رشد نمی‌کند لذا در جریان اصولگرایی هم به این صورت است و باید اشتباهات دیده شود.

همه مشکلات نباید به دوش دولت انداخته شود

آیت الله غروی عنوان کرد: در حوادث اخیر نباید طوری برخورد کرد که همه مشکلات به دوش دولت انداخته شود و راحت انگشت اشاره به سمت دولت برود بلکه باید وحدت و انسجام ایجاد نماییم و مجموعه‌های نظام، دولت و مردم در کنار هم باشند.

وی با اشاره به فضای مجازی، تصریح کرد: این یک ضایعه بزرگی است که فضای مجازی علاوه بر ترویج بی‌بند و باری در بین جوانان نقش تخریبی مهمی به خصوص در شرایط کنونی دارد لذا مسئولان باید توجه داشته باشند که شبکه‌های اجتماعی تأثیرشان در تغییر فرهنگ جامعه بیش از آن چیزی است که ما لمس می‌کنیم.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه جریانی چون اصولگرایی نباید تنها در زمان انتخابات خود را نشان دهد بلکه باید در موضوعات مختلف مانند همین فضای مجازی ورود کند.

وی افزود: مجموعه اصولگرا می‌تواند به رهبر معظم انقلاب بسیار کمک کند و مشاوری خوب باشد، حقایق را انتقال دهد و به بررسی و حل مسائلی که اصل نظام را به چالش می‌کشد بپردازد.

آیت الله غروی، اظهار کرد: این موج‌هایی که به راه می‌افتد بالاخره تمام می‌شود اما سهم هرکدام از ما این است که در برخورد این مسائل عالمانه برخورد کنیم نه توجیه گرایانه.