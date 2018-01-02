به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب آسیب شناسی جریان اصولگرایی که در مؤسسه طلوع مهر برگزار شد، با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ سال است از تأسیس مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم می‌گذرد، گفت: در طول این سال‌ها این مجمع توانسته اقدامات ارزنده‌ای را انجام دهد و در سطح استان قم اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های خوب این مجمع آسیب شناسی جریان اصولگرایی بوده، اظهار داشت: عظمت این جریان و وفاداری همه کسانی که انقلاب را رهبری کردند به اصولی لازم شد تا این اصول مورد شناسایی و آسیب شناسی قرار بگیرند.

دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، افزود: حدود ۲۰ جلسه در خصوص آسیب شناسی این جریان تشکیل شد که گفتگوهای این جلسات هرگز یک طرفه نبوده و نتیجه این جلسات کتابی جامع در خصوص آسیب شناسی اصولگرایی است.

وی افزود: یکی از اهداف آسیب شناسی این بوده است که ببینیم چه کاری می‌شود کرد تا این جریان اصیل انقلاب اسلامی از دستبردها و خودخواهی‌های بی‌جا مصون بماند.

حجت الاسلام بنایی، عنوان کرد: همه تلاش و همت ما در تهیه این کتاب برای پیشبرد اهداف انقلاب و تحکیم بنیان‌های امام و رهبری است.

وی گفت: انتقاد از این جریان به بالندگی آن منتهی می‌شود و هرچقدر که این جریان اصولگرایی قوی‌تر شود می‌تواند به دوام و پایداری انقلاب اسلامی ایران کمک کند.

دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با بیان اینکه انقلاب از قم آغاز شده است، افزود: در قم انگیزه کار برای انقلاب بسیار است و هنوز نبض انقلابی وجود دارد لذا پیش از طرح این پروژه در قم مورد استقبال قرار گرفت که نشان داد قم می‌تواند در راهبرد و دوام انقلاب کمک نماید و یار انقلاب باشد.

وی ابراز داشت: در قدم اول به آسیب شناسی جریان اصولگرایی پرداخته و کتابی تدوین شد و در آینده نیز به موضوع دیگری چون اخلاق اصولگرایی پرداخته خواهد شد.

حجت الاسلام بنایی، گفت: فعالیت‌های خود را ادامه خواهیم داد تا جریان به یک سرنوشت مطلوب برسد و به گونه‌ای نباشد هرکسی از راه می‌رسد به فکر کنترل و اداره این جریان اصیل باشد؛ باید جریان اصولگرایی بالندگی و شکوفایی خود را پیدا کند.

اگر اصولگرایی رعایت می‌شد حوادث این روزهای کشور رخ نمی‌داد

وی ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی، تصریح کرد: اگر اصولگرایی رعایت می‌شد این حوادثی که این روزها شاهد آن هستیم را نمی‌دیدیم؛ اگر به خواسته‌های مردم بی‌توجه شویم، دشمن را نادیده بگیریم و برای هم خط و نشان بکشیم نتیجه‌اش خوشحالی ترامپ، صهیونیست و آل سعود می‌شود.

دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم افزود: لازم است تا جریان اصیل انقلاب ورود کند و اثبات نماید انقلابیون اصیل در صحنه‌ هستند و همان‌گونه که از قدیم حضور داشتند با همان شدت و قوت از انقلاب و نظام دفاع خواهند کرد.