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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۱۱

حملات خمپاره‌ای تروریستها به مناطق مسکونی در سوریه

حملات خمپاره‌ای تروریستها به مناطق مسکونی در سوریه

گروه های تروریستی بار دیگر توافق مناطق کاهش تنش را در غوطه شرقی نقض کرده و با حملات خمپاره‌ای مناطق مسکونی در ریف دمشق و حومه حماه را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، یک منبع در فرماندهی پلیس ریف دمشق اعلام کرد که گروه های مسلح با شلیک ۱۵ خمپاره به مناطق مسکونی در حومه حرستا این مناطق را مورد هدف قرار دادند که به دنبال آن یک تن کشته و ۲ تن دیگر مجروح شده و خسارات زیادی نیز به منازل وارد آمد.

وی در ادامه افزود: گروه های مسلح با شلیک خمپاره منطقه التربه واقع در شهر جرمانا را مورد هدف قرار دادند که به دنبال آن یک زن مجروح شد. گروه های مسلح هم چنین ۴ خمپاره به اطراف اردوگاه الوافدین پرتاب کردند.ارتش سوریه نیز ضربات دقیقی را به مناطقی که از آن خمپاره پرتاب می شد وارد آورد.

از سوی دیگر تشکیلات تروریستی جبهه النصرة و گروه های تروریستی وابسته به آن با استفاده از خمپاره و موشک ایستگاه تولید برق محرده و روستای کرد نشین قبة واقع در حومه حماة را مورد هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش گروه های تروریستی مناطق مسکونی در شهر محرده و ایستگاه تولید برق در شمال شهر حماة را مورد هدف قرار دادند که خساراتی را در برداشت.این نخستین باری نیست که تروریستها توافق مناطق کاهش تنش را نقض می کنند.

کد مطلب 4188894
فاطمه صالحی

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