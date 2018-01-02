خشکسالی فارس ادامه دارد/ بارش ۳۶.۷ میلی متر باران در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی صبح سه شنبه در شورای حفاظت منابع آب استان فارس افزود: خوشبختانه دستورالعمل جامع و کامل برای پرکردن چاه های غیر مجاز داده شده که دادگستری همکاری لازم را داشته است.

وی ادامه داد: جلسه شورای تامین در شهرستانها برگزار شد و در مرودشت و شیراز پرکردن چاه های غیر مجاز آغاز و طی این مدت حدود ۱۲۰ حلقه چاه در شیراز مسدود شد.

مدیرعامل آب منطقه ای فارس یادآور شد: تاکنون میانگین بارش باران در فارس ۳۶.۷ میلی متر بوده در حالیکه سال گذشته در سال ۲۶.۳ میلی متر بود اما میانگین سالانه طی ۴۹ سال گذشته ۷۶ میلی متر بوده است.

دهقانی تصریح کرد: وضعیت سدهای استان نیز در درودزن ۹۱۵ لیتر ورودی داریم ولی خروجی ۲.۶ متر مکعب است و سال قبل ۳.۵ متر مکعب ورودی داشتیم که نشان از خشکسالی و اثرات آن است.

وی در خصوص حفاظت از منابع آب نیز گفت: ۴۵۰ حلقه چاه غیر مجاز دشت قره باغ حکم گرفته ایم و تا به امروز ۱۱۴ چاه مسدود شده که صرفه جویی ۵ میلیون مترمکعب آب در سال صرفه جویی شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای فارس ادامه داد: در بخش تامین آب بخش صنعت بسیار فراتر از اختیارات عمل کرده ایم اما همچنان در برخی از دشت هایی که منطقه صنعتی است به دلیل وجود قوانین با مشکل مواجه هستیم.