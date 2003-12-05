" بخوانيم و بنويسيم " تحول يا توقف آموزشي ؟

كيفيت بخشي كتاب هاي درسي در مقطع ابتدايي از دي ماه 77 توسط كميته هايي با حضور جمعي از معلمان ، كارشناسان و پژوهشگران تعليم و تربيت مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه حاصله ، تغيير كتاب هاي درس فارسي مقطع ابتدايي شد؛ كتاب هايي كه بيش از 40 سال در مدارس كشور تدريس مي شدند و بر همين اساس دفتر تكنولوژي آموزشي و دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي كتاب " بخوانيم و بنويسيم " پايه اول ابتدايي را تاليف كردند و اين كتاب در سال گذشته به صورت نيمه فراگير در 60 درصد مدارس و امسال در 100 درصد مدارس كشور آموزش داده مي شود.

كتاب " بخوانيم و بنويسيم " تحولي در يادگيري و ياددهي است

مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي درباره كتاب " بخوانيم و بنويسيم " مي گويد: اين كتاب سه سال به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس كشور تدريس شد و بيش از 36 هزار معلم در اين زمينه آموزش ديدند تا با روش جديدي كه در اين كتاب آمده است آشنا شوند.

علي زرافشان ضمن تاكيد بر اين كه در سال اول آموزش اين كتاب مشكلات فراواني وجود داشت ، افزود : در پايان سال گذشته رضايت عمومي از اين كتاب به دست آمد و امسال كتاب بخوانيم و بنويسيم در دستور كاري صد درصد مدارس كشور قرار گرفت.

وي ضمن تاكيد بر اين كه يكي از بزرگترين مشكلات نظام آموزشي كشور عدم برقراري ارتباط زباني و مهارت گوش كردن است ، گفت : در كتاب قديم اول بر خواندن تاكيد شده بود و سپس به مهارت نوشتن ولي در كتاب جديد به دو مهارت سخن گفتن و گوش كردن اهميت داده شده است و دانش آموزان ضمن اينكه خواندن و نوشتن را مي آموزند با اين دو مهارت نيز آشنا مي شوند.

زرافشان با تاكيد بر اين كه قلم كتاب يكي از بهترين قلم ها براي آموزش زيبا نوشتن دانش آموزان كلاس اول است ، افزود : دانش آموزان اين پايه قدرت يادگيري بالايي دارند و مي توانند به راحتي پس از مدتي با توجه به آموزش هاي كتاب زيبا بنويسند و در بسياري از موارد حتي از معلم خود خوش خط تر شوند.

وي با اشاره به اين كه فقط آموزش خواندن و نوشتن جزء وظايف اين كتاب نيست ، افزود : در اين كتاب تلفيق آموزش و پرورش را مي توان ديد . اين كتاب بستر تربيتي است كه كار گروهي ، مشاركت ، همفكري در كلاس را تقويت مي كند و آموزش و پرورش را از فردي به گروهي و از رقابتي به مشاركتي تبديل كرده است.

مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي با تاكيد بر اين كه كتاب بخوانيم و بنويسيم تحولي در يادگيري و ياد دهي است و فقط در حوزه زبان آموزي نيست ، افزود : اين كتاب معلم محور است و فرايند ياد دهي و يادگيري توسط بچه ها صورت مي پذيرد و اين روش جسارت آنها را افزايش مي دهد.

معلم خسته مي شود ولي دانش آموز ياد نمي گيرد

معلمي با 29 سال سابقه تدريس در كلاس اول درباره اين كتاب مي گويد: هرچند كه كتاب جديد در زمينه طراحي و رنگ آميزي ، كيفيت كاغذ و تمرينات فارسي مزايايي دارد اما در بسياري از موارد نيز معلمان ، دانش آموزان و والدين را دچار مشكل كرده است.

پريوش پوردولت افزود: در كتاب قبلي روش كلمه آموزي از جزء به كل بود اما در روش جديد روش كلي است و دانش آموز در اين روش بدون شناخت كلمات و آموختن آنها كلمات را فقط حفظ مي كند چون هنوز حروف را نياموخته است ، در اين روش معلم بايد آنقدر كلمه را بنويسد و تكرار كند تا دانش آموز آن را حفظ نمايد ، در اين روش چون بچه ها با حروف آشنا نيستند چگونگي نوشتن كلمات را بدون اينكه بفهمند حفظ مي كنند ، اين روش هم معلم را خسته مي كند و هم دانش آموز را بي نتيجه آموزشي مي گذارد.

وي با تاكيد بر اين كه قلم به كار رفته دركتاب قلم مناسبي نيست ، افزود : براي آموزش حروف ، دانش آموزان در اين كتاب با 4 روش نوشتن آشنا مي شوند و اين در حالي است كه در شروع سال تحصيلي يادگيري بر خط خوش ارجعيت دارد ، ولي در اين كتاب خط آنقدر مورد توجه قرار گرفته كه يادگيري را دچار مشكل كرده است.

معلم كلاس اول مدرسه كمالي تهران نيز در اين زمينه مي گويد: بسياري از دانش آموزان كلاس براي نوشتن با خط خوش دچار مشكل هستند ، براي آنها زيبا نوشتن اولويت پيدا كرده نه يادگيري حروف.

مهدي محمدي مي افزايد : براي آموزش اين كتاب با توجه به تجربياتي كه دارم عمل مي كنم و هنوز جرات نكرده ام با بچه ها به صورت آزمايشي كاركنم ، به ما مي گويند شما اين روش را در كلاس اجرا كنيد تا پايان سال نتيجه را ببينيد ولي من به عنوان يك معلم چنين فرصتي را ندارم چرا كه تا من به نتيجه برسم فرصت از دست رفته و دانش آموزم بايد وارد كلاس بعدي شود و اگر آموخته هايش كم باشد چطور مي تواند به گذشته برگردد.

سراسري كردن كتاب " بخوانيم و بنويسيم " كاري شتاب زده بود

كارشناس مسول گروه هاي آموزشي مقطع ابتدايي نيز ضمن تاكيد بر اين كه سازمان پژوهش و برنامه ريزي براي چاپ كتاب بخوانيم و بنويسيم شتاب زده عمل كرده است افزود : سازمان پژوهش و برنامه ريزي در تامين و تربيت نيروي انساني دچار مشكل بود. از ميان 700 منطقه آموزشي در مرحله اول 450 نفر آموزش ديدند ، يعني براي هر دو منطقه يك نفر در نظر گرفته شده بود و اين در حالي است كه تعدادي از همين افراد نيز به دلايلي همچون انتقال به منطقه اي يا پايه تحصيلي ديگر نتوانستند از پس آموزش نيروهاي ديگر بر آيند.

محمد رضا كافيان افزود : در بسياري از مناطق معلم بدون گذراندن دوره هاي آموزشي لازم به كلاس درس رفت و شروع به تدريس كرد ، تا جايي كه در برخي از مناطق سال تحصيلي تمام شد و معلمان دوره هاي آموزشي را نديدند.

كتاب " بخوانيم و بنويسيم " كارشناسي كاملي ندارد

يكي از اعضاي گروههاي آموزشي مقطع ابتدايي نيز ضمن تاكيد بر اين كه در كتاب " بخوانيم و بنويسيم " كارشناسي كاملي صورت نپذيرفته است ، گفت : تغيير در رويكرد زبان آموزي فارسي ، تغيير در تركيب چينش و معرفي نشانه ها ، تغيير در اسامي و عناويني كه كاربست نشانه ها به وسيله آنها معين مي شود ، تغيير در خصوصيات كليد واژه ها و قلم كتاب و بسياري از موارد ديگر جزء مسايلي هستند كه مشكلاتي را در تدريس و يادگيري اين كتاب به وجود آورده است.

محمد فرخي مي افزايد : با تغيير رويكرد اسامي هم متناسب با آن تغيير كرده اند و اسامي جديدي جايگزين شدهاند كه اين اسامي استثناها را افزايش داده اند مثلا به " آ " گفته مي شود " آ " اول ، يعني اين حرف با اين علامت در اول كلمات مي آيد يا حرف " ا " يعني آ غير اول و اين موارد استثناهايي همچون قرآن ، الان ، سرانجام و ... دارد كه اين استثناها براي بچه هاي كلاس اول پيچيده است.

وي مي افزايد: در گذشته كليد واژه ها كمترين ميزان يك نشانه مجهول را داشتند و به غير از درس اول كه دو مجهول با هم به دانش آموزان آموزش داده مي شد بقيه كليد واژه ها تك مجهولي بود كه آن را هم دانش آموزان بر اساس تصاوير حدس مي زدند در حالي كه در كتاب جديد چندين مجهول در كلمات ديده مي شود و اين مورد فقط باعث آشفتگي و حرج و مرج ذهني دانش آموز مي شود.

كتاب " بخوانيم و بنويسيم " تحولي بود در زبان آموزي ، تحولي كه اگر مشكلات پس از آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد مي تواند بر پايه آموزش كشور تاثير بگذارد ، به اميد روزي كه طرح هاي اينچنيني قبل از اين كه به مرحله سراسري برسند مورد تحليل قرار گيرند.