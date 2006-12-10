اختصاص اعتبار ویژه به اردوهای هجرت در بودجه 86

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، بهرام حبیبی افزود: این شرایط مشابه اوایل انقلاب و فعالیت های جهاد سازندگی در مناطق دور دست است که باور جدید و مطمئن تری نسبت به سیستم دولتی ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه حضور فعال جوانان دراردوهای هجرت بسیج سازندگی را یاد آور شد : موضوع و هدف اصلی این اردوها در امر فرهنگی و اخلاقی و جلوگیری از تلف شدن اوقات فراغت جوانان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اثرات عمیق این اردوها در عرصه سازندگی کشور فعالیت اردوها در این عرصه ، پرحجم و با کیفیت بالایی بوده است که امیدوارم اعتبارات امسال برای اردوهای هجرت افزایش یابد .

حبیبی با بیان استقبال اهالی و روستاییان نسبت به برپایی این اردوها تاکید کرد : حضور دانشجویان علاوه بر انجام فعالیت هایی در زمینه محرومیت زدایی به ارتقای فرهنگی - علمی مناطق محروم به ویژه دانش آموزان آنها کمک شایانی می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با موفقیت آمیز خواندن و همکاری های مجلس شورای اسلامی و بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج در قالب اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی خاطر نشان کرد: تقویت و توسعه و استفاده از ظرفیت های نیروهای مقاومت بسیج به منظور سازندگی کشور و محرومیت زدایی از جمله توافقات مجلس شورای اسلامی و سازمان بسیج سازندگی کشور است.

وی ادامه داد : در حال حاضر با وجود زمینه های فعالیت در عرصه سازندگی ، گسترش فرهنگ بسیجی می توان از نیروهای میلیون ها جوان در عرصه فعالیت بسیج سازندگی استفاده کرد.

حبیبی جامعه را در عرصه های یاد شده نیازمند به بسیجیان دانست و اظهار داشت : بسیجیان با برخورداری از روح خدمت رسانی همیشه سخت ترین مشکلات و مصائب را برای خدمت به مردم تحمل کرده اند .

وی در ادامه تصریح کرد: امسال باید در زمان تدوین بودجه ، اعتبارات ویژه برای بسیج سازندگی در نظر گرفته شود.