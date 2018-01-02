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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۴

استاندار فارس:

طرح تعادل بخشی آب با نگاه ویژه استانی باید اجرایی شود

طرح تعادل بخشی آب با نگاه ویژه استانی باید اجرایی شود

شیراز _ استاندار فارس گفت: طرح تعادل بخشی آب باید با نگاه به شرایط ویژه استان فارس و مشخص کردن وظایف سازمانهای استان اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار صبح سه شنبه در شورای حفاظت منابع آب استان فارس افزود: باید اهداف سال آینده در جهت استفاده، تامین و حفاظت از آب مشخص شود نه اینکه با آبیاری تحت فشار میزان هکتار زیر کشت را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: نگاه ما باید به رفع بحران آب باشد نه تنها به دنبال برگزاری جلسه و ارائه آمار انجام کارهای روزمره باشد.

استاندار فارس یادآور شد: طرح تعادل بخشی آب در فارس باید یک روند مشخص و طی آن وظیفه دستگاه های استان مشخص شود.

تبادار افزود: برخی از سدهای فارس، امروز آب دارند اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها توان استفاده از آن را نداریم در حالیکه باید در این وضعیت خشکسالی از داشته های خودمان استفاده کنیم.

کد مطلب 4188908

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