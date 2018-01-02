نمایش پرتره ۱۰۰ چهره ورزشی ایران در کاخ سعدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «۱۰۰ چهره ورزشی ایران» سومین رویدادی است که با عنوان «چهره های سرشناس ملی» اینبار بـا خلق ۱۳۷ اثر برای نخستین بار با موضوع چهره های ورزشی برگزار می شود.

هیوا پاشایی طراح و مسئول برگزاری این نمایشگاه با ذکر این نکته که هدف از برگزاری نمایشگاه نقاشی پرتره یکصد چهره ورزشی ایران قدردانی از مقام ورزشکاران نام آور ایرانی است، گفت: این حرکت هنری از آغاز شکل گیری تاکنون با برگزاری چند دوره ورکشاپ حرفه ای و آموزش برخی تکنیک هـای گوناگون و مدرن به جمع بسیاری از هنرمندان، موجب پدید آمدن صدها اثر در زمینه «پرتره» شده کـه حاصل آن در موزه قصر تهران، گالری آریانا و فرهنگسرای نیاوران به نمـایش درآمده است.

وی بیان کرد: پس از برگزاری نمایشگاه «پرتره نگـاری مشـاهیر موسیقی ایران» و «یکصد چهره محبوب سینما تئاتر ایران» این جریان مستقل هنری، پرتره چهره های ورزشی محبوب خویش را این بار در موزه هنرهای زیبا واقع در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد به نمـایش خواهد گذاشت.

نمایشگاه پرتره یکصد چهره ورزشی ایران در برگیرنده ۱۳۷ اثر از ۱۰۴ چهره ورزشی است که با انتخاب ۱۰۰ نقاش به تصویر کشیده شده اند.

آیین افتتاحیه این نمایشگاه با حضور چهره های هنری، ورزشی و فرهنگی جمعه ۱۵ دی ماه، ساعت ۱۵ در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار می شود.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶ و روزهای جمعه از ساعت ۹ تا ۲۰ در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه هنرهای زیبا مراجعه کنند.