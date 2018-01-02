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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۴۰

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به اردوگاه «الدهشیه»/وقوع درگیری‌های شدید

یورش صهیونیستها به اردوگاه «الدهشیه»/وقوع درگیری‌های شدید

منابع فلسطینی بامداد سه شنبه از درگیری شدید میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه الدهشیه در نزدیکی بیت لحم خبردادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابع فلسطینی بامداد سه شنبه از درگیری شدید میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه الدهشیه در نزدیکی بیت لحم خبردادند.

بر اساس این گزارش، منابع فلسطینی همچنین گزارش کردند که نظامیان رژیم اشغالگر قدس تعدادی از فلسطینی ها را در حمله به اردوگاه عایده در شمال بیت لحم بازداشت کردند.

نظامیان رژیم اشغالگر شهرک حزما در شمال قدس اشغالی را مورد هجوم قرارداده و به بازداشت فلسطینی های ساکن آن پرداختند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان درگیری با فلسطینیان در کرانه باختری 12 نفر را بازداشت کردند.

کد مطلب 4188912

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