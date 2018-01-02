به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری خیلی بدشانس بود که بعد از سالها حضور در تیم ملی بعنوان بازیکن ثابت، در سال منتهی به جام جهانی دچار آسیب دیدگی شدید از ناحیه کتف شد و مدتها از ترکیب ثابت آبی پوشان دور ماند و البته بدیهی بود که از غایبان بزرگ در اردوی تیم ملی هم باشد. منتظری که به آخرین اردوی تیم ملی قبل از مصدومیتش هم دعوت نشده بود، بهتر از هر کسی می‌داند که حالا جایگاه چندان مستحکمی نزد کی‌روش ندارد و تنها یک بازگشت رویایی می‌تواند متضمن حضور او در روسیه باشد.

در ماه‌هایی که منتظری به دلیل آسیب دیدگی قادر به همراهی آبی پوشان نبود، زوجی متشکل از روزبه چشمی و مجید حسینی در قلب دفاعی آبی پوشان شکل گرفت با عملکردی عالی در سیستم تدافعی. استقلال هفته‌هاست با این زوج در قلب دفاع و همچنین به کار گیری بازیکنانی مثل غفوری، نورافکن یا زکی‌پور و حسین حسینی در درون دراوزه، گل نخورده است. وینفرد شفر به هارمونی خوبی در ساختار دفاعی رسیده و یقینا تنها محرومیت می‌توانست باعث بر هم خوردن ترکیب ثابت دفاعی این تیم به خصوص در قلب دفاعی شود.

حالا که چشمی بار دیگر سه اخطاره شده تا دیدار حساس تیمش در تبریز را از دست بدهد، این توفیق اجباری نصیب منتظری شده تا بتواند در این بازی سخت اعتماد شفر و از آن مهمتر کی‌روش را جلب کند. قطعا سرمربی تیم ملی ایران نگاه خاصی به دیدار استقلال و تراکتورسازی دارد و عملکرد منتظری را به دقت رصد خواهد کرد. مگر آن که شفر در آخرین لحظه تصمیم دیگری گرفته و به جای منتظری از بازیکن دیگری در این پست استفاده کند که این اتفاق بسیار بعید است.

شفر در آخرین دیدار آبی پوشان و بعد از سه اخطاره شدن چشمی به در نیم ساعت پایانی بازی به منتظری فرصت بازی داد تا این بازیکن تاحدودی به شرایط مسابقه بازگردد.

تیم فوتبال استقلال در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۵ دی در ورزشگاه یادگار امام تبریز میهمان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز است.