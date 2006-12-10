امروز جهاد ملت فلسطین الگوی همه آزادیخواهان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی در این دیدار که شب گذشته در سازمان صدا و سیما برگزار شد، ضمن خیر مقدم به نخست وزیر دولت فلسطین گفت: تمام حرکات دولت فلسطین امروز مورد توجه آزادی خواهان جهان قرار دارد.

وی ابا اشاره به اینکه دولت فلسطین متعلق به همه آزادی خواهان دنیاست و پرچم بر حق آزادی برای فلسطین همچنان در دنیای اسلام در اهتزاز است، گفت: دولت فلسطین رای مردم فلسطین را دارد و این امر نشان دهنده زنده بودن مقاومت اسلامی در فلسطین است.

رئیس سازمان صدا و سیما با تاکید بر اینکه امروز معادلات جهانی با گذشته بسیار تفاوت کرده است، گفت: فلسطین در کانون معادلات جهانی قرار دارد و رسانه های جهان اسلامی نقش بسیار مهمی در راستای معرفی اهداف فلسطین و مقاومت اسلامی دارند.

وی افزود: پیروزی مجاهدان فلسطین در تشکیل دولت مقاومت مردمی از نشانه های خداوند برای پیروزی مسلمانان و مقاومت است.

ضرغامی همچنین خطاب به اسماعیل هنیه گفت: شما با دفاع از شعارهای اصلی مردم فلسطین و اهداف آزادی خواهانه آن از سوی مردم انتخاب شدید و مطمئن باشید در این راه پیروز خواهید شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حامی حرکت مجاهدان راه آزادی و اسلامی است، گفت موجب خشنودی است که مجاهدان راه آزادی فلسطین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در تحقق اهداف خود حامی و پشتیبان می‌دانند.

اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های ملت ایران از آرمانهای فلسطین تصریح کرد: دولت منتخب فلسطین مقاومت را حق واقعی و طبیعی ملت فلسطین در برابر اشغالگران می داند و از آن حمایت می کند.

وی گفت: امروز کمیته اجرایی فتح تصمیم به انحلال دولت فلسطین گرفته است اما این دولت با قدرت به کار خود ادامه می دهد.

اسماعیل هنیه افزود: بسیاری از گروهها می ترسیدند که جنبش مقاومت به پیروزی برسد لذا هر چه نیرنگ و خدعه داشتند به کار گرفتند اما نتیجه آن شد که رای مردم حاکم گشت.

نخست وزیر فلسطین همچنین از حمایت های مسئولان و ملت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردم فلسطین قدر دانی کرد.