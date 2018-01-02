حسن رحیمی که پس از عمل جراحی به تازگی تمریناتش را در اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز کرده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از جراحی زانو و انجام اقدامات درمانی خوشبختانه وضعیت خوبی دارم و هم اکنون با توجه به گذشتن ۴ ماه از این جراحی توانستم با نظر و تایید پزشکان، تمرینات جدی‌تری را روی تشک آغاز کنم.

وی در خصوص آخرین وضعیت جسمانی خود نیز گفت: آنچه مسلم است هیچ عجله ای برای بازگشت به میدان ندارم، چراکه باید در وهله اول به بهبودی کامل برسم. ضمن اینکه فرصت کافی تا رقابتهای انتخابی تیم ملی به عنوان نخستین مصاف جدی دارم.

آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران افزود: با توجه به قوانین جدید کشتی شاید مجبور به تغییر وزن باشم اما برای این کار باید با رسول خادم و کادر فنی مشورت کنم. مطمئنا هر تغییری در وزنم باید بعد از بررسی دقیق جسمانی ام صورت گیرد که خوشبختانه فعلا فرصت کافی برای این کار دارم.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: تنها سعی و تلاش من این است تا بازگشت موفقی داشته باشم. ضمن اینکه همچنان برای المپیک بعدی تمرین می کنم و امیدوارم بتوانم به خوبی در این میدان بزرگ و مهم حضور داشته باشم. خوشبختانه شرایط سنی من نیز به گونه ای است که می توانم همچنان با ادامه روند مطلوب آمادگی به المپیک بعدی هم فکر کنم.