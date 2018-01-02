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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۳

رئیس شورای اسلامی شهر قم:

حل مشکلات معیشتی مردم با اغتشاش ممکن نیست

حل مشکلات معیشتی مردم با اغتشاش ممکن نیست

قم - رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: اگر کسی به دنبال حل مشکلات معیشتی است باید بداند با اغتشاش چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی در جلسه شامگاه دوشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی اتفاقات اخیر در کشور، اظهار کرد: عده‌ای به بهانه گرانی و مشکلات معیشتی به دنبال تخریب و اغتشاش در کشور هستند که ما این‌طور رفتارها را محکوم می‌کنیم.

وی با اشاره به سوء استفاده دشمنان انقلاب و نظام از این موضوع افزود: به دشمنان نظام می‌گوییم که از چنین اتفاقاتی چندان ذوق زده نشوند چرا که عموم مردم ایران هوشیار هستند و به موقع در صحنه حاضر خواهند شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: وحدتی که به واسطه ۹ دی در کشور ما ایجاد شد در تاریخ ماندگار شده و هنوز هم ادامه دارد.

وی ادامه داد: حساب مردمی که از مشکلات اقتصادی و معیشتی در رنج هستند با کسانی که به نظام و کشور خیانت می‌کنند جدا است.

جلالی خاطرنشان کرد: از دولت محترم توقع داریم که خواسته‌های به حق مردم را ارج نهاده و در مسیر رفع مشکلات معیشتی بکوشد.

وی با اشاره به آتش زدن پرچم کشورمان در برخی از این تجمعات افزود: پرچم نماد ملی یک کشور است و آتش زدن آن به هیچ وجه کار پسندیده‌ای نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: حساب کسانی که به تمثال ملی یک کشور، مساجد و اموال عمومی رحم نمی‌کنند با مردمی که ممکن است در اثر مشکلات اقتصادی مستأصل شده باشند، جداست.

وی افزود: مردم و جوانان ما نباید فریب این افراد را بخورند و باید بدانند که این افراد مجری سیاست‌های گروه‌های معاند در کشور هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب هم این مشکلات در کشور وجود داشته و همیشه برخی می‌خواسته‌اند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

جلالی با اشاره به اینکه مردمی که شهید داده‌اند پای نظام ایستاده‌اند، گفت: حل مشکلات معیشتی راهکار مخصوص خودش را دارد و ادامه دادن به چنین فضایی دنبال کردن اهداف دشمن محسوب می‌شود.

کد مطلب 4188921

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    نظرات

    • م IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بابا اگر به فکر مردم هستید کاری بکنید

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