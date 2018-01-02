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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۹

در جلسه شورای شهر تهران ارائه می شود؛

گزارش اقدامات انجام شده جهت تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران

گزارش اقدامات انجام شده جهت تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران

سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران امروز سه شنبه ۱۲ دیماه ۹۶ در تالار شورا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه حجت اله میرزایی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گزارشی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده جهت تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران ارائه خواهد کرد.

در ادامه یک فوریت طرح " الزام شهرداری تهران به تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در پروژه های بزرگ عمرانی " بررسی خواهد شد.

همچنین در این جلسه ادامه طرح " الزام شورای شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمانهای شهرتهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروهای دولت، مجلس و شورای شهر و سایر سازمانها و نهادها، پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو، بررسی خواهد شد.

انتخاب نمایندگان شورا در نیروی انتظامی و شورای سیاستگذاری تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران از دیگر موضوعات این جلسه خواهد بود.

کد مطلب 4188924
نورا حسینی

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