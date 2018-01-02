گزارش اقدامات انجام شده جهت تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه حجت اله میرزایی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گزارشی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده جهت تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران ارائه خواهد کرد.

در ادامه یک فوریت طرح " الزام شهرداری تهران به تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در پروژه های بزرگ عمرانی " بررسی خواهد شد.



همچنین در این جلسه ادامه طرح " الزام شورای شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمانهای شهرتهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروهای دولت، مجلس و شورای شهر و سایر سازمانها و نهادها، پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو، بررسی خواهد شد.



انتخاب نمایندگان شورا در نیروی انتظامی و شورای سیاستگذاری تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران از دیگر موضوعات این جلسه خواهد بود.