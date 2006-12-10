فرنگی کاران با پیروزی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر از دوحه قطر، کشتی گیران کشورمان صبح امروز در اوزان 55 و66 کیلوگرم، مسابقات خود در 4 وزن دوم کشتی فرنگی بازی های آسیایی دوحه را آغاز کردند.

حمید ریحانی در وزن 55 کیلوگرم در دور نخست حریفی از فلسطین را پیش رو داشت و توانست پس از یک دقیقه و 14ثانیه این حریف نه چندان مطرح را ضربه فنی کند. وی در دور دوم با مارگاریتو انگانا از فلیپین روبرو می شود.

جاسم امیری کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم کشورمان نیز دور نخست مسابقات در این وزن را با برتری برابر امجد جاسم از عراق پشت سر گذاشت. وی با کسب برتری 3 بر یک برابر کشتی گیرعراقی حریف تمیرلان آبیشف از تاجیکستان در دور دوم شد.