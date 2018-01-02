نقشه شوم استکبار در اغتشاشات اخیر

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ مختار کرمی*: در روزهای اخیر به علت مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد ومعیشت مردم تعدادی از مردم دست به راهپیمایی مسالمتآمیز والبته بدون مجوز زدند اما در این میان اتفاقاتی افتاد که بار دیگر دست پلید استکبار را برای مردم ما رو کرد.
آن دسته از مردمی که همیشه و همواره در همه عرصهها، نظام و رهبری را یاری داده بودند این بار نگرانی و گله مندی خود را نسبت به وضعیت وشرایط فعلی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی اعلام کردند که به لحاظ اجتماعی و سیاسی هیچ ایرادی بر آن نیست و ما هرگز آنها را ضد نظام و آشوبگری تلقی نمیکنیم.
اما متاسفانه مثل همیشه گروه های فرصتطلب با حمایت وهدایت استکبار و بطور مشخص، آمریکا، اسرائیل، عربستان و گروه های تروریستی که همیشه علیه بشریت فعال بودهاند بین مردم نفوذ کردند و حضور و شعار مردم را به انحراف کشیدند و آن را تبدیل به اغتشاش و آشوب و خسارت به اموال عمومی بیتالمال کردند.
مردم ما که تجربه فتنه ۸۸ را داشتند این تحرکات تکراری را بلافاصله شناسایی کرده و این مردم اصیل انقلابی با آنها همراهی نکردند و نسبت به اینگونه رفتارها و اقدامات نگران، ناراحت و ناراضی هستند.
اکنون اعلام می کنیم کسانی تحت هر عنوانی اعم از مخالفت با دولت و یا هرعنوان دیگری پشت سر این جریان برانداز قرار بگیرند و زمینه توهین و جسارت با آرمانهای انقلاب و رهبری عزیز و عالیقدر را فراهم کنند به عنوان ضد انقلاب و رهبری تلقی خواهیم کرد و بدانند که اینگونه عرصهها جای تسویه حساب طیفی و جناحی نیست.
گویا عدهای برای مطامع دنیوی خود و طیف سیاسیشان حاضرند همه ارزشها وآرمانها را تحت شعاع رفتار نسنجیده خود قرار بدهند و از طرفی به همه انسانهای کوته خرد و نادانی که بعد از ۴۰ سال از انقلاب هنوز قدرت الهی مردم و رهبری نظام را نشناختهاند اعلام میکنیم که آزموده را آزمودن خطاست.
زهی خیال باطل، که بتوانید با حمایت چند کشور ضد دین و ضدمردم و ضد بشریت ذرهای در ایمان و جزم مردم قدرتمند ایران اسلامی خللی ایجاد کنید، چرا که اگر بنا باشد حکومت اسلامی با شکستن چند شیشه و آتش زدن چند ساختمان خاتمه پیدا کند باید هروز شاهد سقوط حکومتها باشیم.
به فضل خداوند متعال و رهبریهای ولی امر مسلمین مقتدرمان حضرت امام خامنهای عزیز، نظام اسلامی با پشتیبانی مردم ولایتمدار به راه پرافتخار خود تا حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) ادامه خواهد داد و از همه بحرانها با اقتدار و صلابت عبور خواهد کرد.
* مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان
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