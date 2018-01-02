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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۶

«هادی» تنها راه نجات یمن را مقابله با انصار الله توصیف کرد

«هادی» تنها راه نجات یمن را مقابله با انصار الله توصیف کرد

در حالی که حملات ائتلاف تجاوز به یمن به سرکردگی عربستان یکی از اصلی ترین دلایل ویرانی یمن به شمار می رود، عبد ربه منصور هادی مدعی شده برای نجات یمن باید با انصار الله مقابله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن ضمن متهم کردن ایران به حمایت از انصار الله یمن مدعی شده است که تنها راه نجات یمن رهایی از گروه های انصار الله است و این راه به ایجاد یمن فدرالی جدید منجر خواهد شد.

اظهارات عبد ربه منصور هادی در جریان گفتگوی تلفنی اش با «امین علی العکیمی» فرماندار شهر جوف مطرح شده است. هادی در این گفتگو بر لزوم پایداری بخشی از ارتش یمن که به او وفادار است تأکید کرده و گفته باید در برابر انصار الله که توافق های پیشین را زیر پا گذاشته اند مقابله کرد.

رئیس جهوری مستعفی یمن همچنین با «صالح الرصاص» استاندار استان البیضاء و «صالح عبد ربه منصوری» فرمانده گردان نیروهای ویژه تحت امر او گفتگو کرده است تا از جزئیات تحولات نظامی در استان البیضاء مطلع شود.

بر اساس این خبر در این گفتگو که به صورت تلفنی بوده است سیر و روند عملیات های نظامی در بخش های مختلف استان البیضاء با حضور نظامیان مزدور وابسته به هادی و همکاری ائتلاف سعودی برای یورش به یمن، مورد بررسی قرار گرفته است.

در حالی که نزدیک به سه سال از تجاوز عربستان و امارات با همکاری چند کشور عربی به یمن برای اشغال این کشور گذشته است، انصار الله و ارتش یمن به دفاع از خاک این کشور پرداخته اند و سعودی ها که نتوانسته اند به اهداف خود در این زمینه برسند، ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به یمن متهم کرده اند.

کد مطلب 4188950

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