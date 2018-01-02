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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۷

سخنگوی نیروی انتظامی:

عامل هتک حرمت پرچم ایران بازداشت شد

عامل هتک حرمت پرچم ایران بازداشت شد

سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت عامل هتک حرمت پرچم جمهوری اسلامی توسط پلیس امنیت ناجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، با اعلام خبر بازداشت عامل هتک حرمت پرچم کشورمان در ناامنی‌های اخیر اظهار داشت: به‌دنبال انتشار فیلمی از اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران و به‌آتش کشیدن آن، موضوع توسط پلیس امنیت ناجا پیگیری شد.

سخنگوی ناجا ادامه داد: پس از پیگیری‌های پلیس امنیت این فرد شناسایی و توسط عوامل پلیس دستگیر شد.

وی با تقبیح رفتارهای هنجارشکنانه در برخی از نقاط کشور توسط اغتشاش‌گران خاطر نشان کرد: هیچ ایرانی‌ای وجود ندارد که دلش برای کشور خود نسوزد. هر ایرانی سختی‌ها را به‌جان می‌خرد تا پرچم کشورش مورد هتک حرمت قرار نگیرد.

کد مطلب 4188952

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