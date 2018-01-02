عامل هتک حرمت پرچم ایران بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، با اعلام خبر بازداشت عامل هتک حرمت پرچم کشورمان در ناامنیهای اخیر اظهار داشت: بهدنبال انتشار فیلمی از اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران و بهآتش کشیدن آن، موضوع توسط پلیس امنیت ناجا پیگیری شد.
سخنگوی ناجا ادامه داد: پس از پیگیریهای پلیس امنیت این فرد شناسایی و توسط عوامل پلیس دستگیر شد.
وی با تقبیح رفتارهای هنجارشکنانه در برخی از نقاط کشور توسط اغتشاشگران خاطر نشان کرد: هیچ ایرانیای وجود ندارد که دلش برای کشور خود نسوزد. هر ایرانی سختیها را بهجان میخرد تا پرچم کشورش مورد هتک حرمت قرار نگیرد.
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