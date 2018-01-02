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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۳

فینالیست‌های مسابقات عمومی کشتی آزاد مشخص شدند

فینالیست‌های مسابقات عمومی کشتی آزاد مشخص شدند

نفرات راه یافته به دیدار فینال رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان کشور از صبح دیروز (دوشنبه) در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران آغاز شده و امروز با مشخص شدن نفرات برتر به پایان می رسد.

در پایان مسابقات مقدماتی، نفرات راه یافته به دیدار فینال این رقابت ها به شرح زیر مشخص شدند:

۵۷ کیلوگرم: مهران رضا زاده (مازندران) – امین خدابخش (خراسان رضوی)
۶۱ کیلوگرم: علی حاج آقا نیا (مازندران) – باقر یخ‌کش (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) – شایان حمزه (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران)- نیما اشقاقی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محسن عباسی (البرز) – امید خدمتی (توابع تهران)
۷۹ کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر (توابع تهران)- محمد زارعی (توابع تهران)
۸۶ کیلوگرم: سیاوش پازوکی (مازندران) – مسعود مددی (البرز)
۹۲ کیلوگرم: جمال میرزایی (همدان) – مهدی هدایتی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: علیرضا گودرزی (سیستان و بلوچستان) – حسین رمضانیان (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری (لرستان) – الیاس بختیاری (البرز)

کد مطلب 4188953

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