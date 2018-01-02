به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان کشور از صبح دیروز (دوشنبه) در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران آغاز شده و امروز با مشخص شدن نفرات برتر به پایان می رسد.

در پایان مسابقات مقدماتی، نفرات راه یافته به دیدار فینال این رقابت ها به شرح زیر مشخص شدند:



۵۷ کیلوگرم: مهران رضا زاده (مازندران) – امین خدابخش (خراسان رضوی)

۶۱ کیلوگرم: علی حاج آقا نیا (مازندران) – باقر یخ‌کش (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) – شایان حمزه (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران)- نیما اشقاقی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محسن عباسی (البرز) – امید خدمتی (توابع تهران)

۷۹ کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر (توابع تهران)- محمد زارعی (توابع تهران)

۸۶ کیلوگرم: سیاوش پازوکی (مازندران) – مسعود مددی (البرز)

۹۲ کیلوگرم: جمال میرزایی (همدان) – مهدی هدایتی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: علیرضا گودرزی (سیستان و بلوچستان) – حسین رمضانیان (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری (لرستان) – الیاس بختیاری (البرز)