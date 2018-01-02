به گزارش خبرنگار مهر، داود یاوری امروز سه شنبه در پانزدهمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، به ارائه گزارشی از طرح اشتغال عشایری و روستایی پرداخت و اظهار داشت: در این زمینه باید نهادهای عمومی و بخش خصوصی متناسب با نیازهای بازار کار بسیج شوند.

اجرای طرح اشتغال در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت

وی افزود: مناطق هدف اجرای طرح مناطق روستایی و عشایری با اولویت روستاهای مرزی، نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: سهم تسهیلات مناطق به تفکیک استان ها پیش بینی شده که بر اساس ماده ۵ آیین نامه توزیع می شود.

وی تصریح کرد: درصورت پذیرش طرح و تکمیل وثایق و تضامین بانک موظف است تسهیلات را پرداخت کند.

یاوری با بیان اینکه طرح ها مشمول دریافت تسهیلات هستند، ابراز داشت: دستگاههای بخش حداکثر ظرف مدت ۲ هفته پس از ابلاغ دستورالعمل نسبت به تهیه برنامه اجرایی اقدام کنند.

به گفته یاوری، متقاضیان اجرای طرح های سرمایه گذاری می توانند از ظرفیت های نهادهای خدمات مشاوره ای برای راهنمایی در فرآیند تسهیلات بهره مند شوند.

سهم تسهیلات اشتغال در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه ۶۰۰ میلیارد تومان است

وی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری بالای ۲۵ میلیارد ریال پس از بررسی کارگروه اشتغال با تایید کارگروه ملی امکان پذیر است.

این مسئول گفت: طرح هایی که جنبه ملی و فراگیر داشته باشد، اجرای آن در کلیه شهرستان ها و برخی از استانها عملیاتی خواهد شد.

وی سهم تسهیلات طرح های اشتغال زا را در استان کرمانشاه را ۱۷۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سهم خاص مناطق زلزله زده استان ۶۰۰ میلیارد تومان است.