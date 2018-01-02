قدردانی از حضور مردم با بصیرت همدان در سالروز حماسه ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه علمیه همدان با صدور پیامی از حضور مردم با بصیرت همدان در سالروز حماسه ۹ دی قدردانی کرد.
در این پیام امده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«قُل هٰذِهِ سَبیلی أَدعو إِلَی اللَّهِ عَلیٰ بَصیرَةٍ أَنا وَ مَنِ اتَّبَعَنی»
«بگو این راه من است من و پیروانم و با بصیرت کامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت میکنیم» سوره یوسف آیه ۱۰۸
مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه دارالمؤمنین همدان از حضور حماسی شما در مراسم گرامیداشت سالروز ۹ دی که بار دیگر با حضور پرشور و چشمگیر خود، مشت محکمی بر دهان ضد انقلاب و بدخواهان نظام و انقلاب کوبیدید، قدردانی مینمایم.
از همه مسئولان ذیربط به جد خواهان این هستم که با عنایت به تفکیک بین معترضان به وضعیت فعلی و اغتشاشگران که به دنبال سوءاستفاده از احساسات پاک مردم انقلابی هستند، رسیدگی فوری برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و ایجاد اشتغال را در صدر اولویتهای خود قرار داده و عمل به وعدههای انتخاباتی خود را فراموش نکنند تا بیش از این موجبات گلهمندی مردم انقلابی فراهم نگردد.
از همه مردم غیور و خصوصا جوانان عزیز میخواهم سفارشات حکیمانه و دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب را نصبالعین قرار دهند تا کشور در دام فتنهگران و دشمنان کینهتوز گرفتار نشود.
سید مصطفی موسوی اصفهانی
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه علمیه همدان
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