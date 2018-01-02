قدردانی از حضور مردم با بصیرت همدان در سالروز حماسه ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه علمیه همدان با صدور پیامی از حضور مردم با بصیرت همدان در سالروز حماسه ۹ دی قدردانی کرد.

در این پیام امده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«قُل هٰذِهِ سَبیلی أَدعو إِلَی اللَّهِ عَلیٰ بَصیرَةٍ أَنا وَ مَنِ اتَّبَعَنی»

«بگو این راه من است من و پیروانم و با بصیرت کامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم» سوره یوسف آیه ۱۰۸

مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه دارالمؤمنین همدان از حضور حماسی شما در مراسم گرامیداشت سالروز ۹ دی که بار دیگر با حضور پرشور و چشم‌گیر خود، مشت محکمی بر دهان ضد انقلاب و بدخواهان نظام و انقلاب کوبیدید، قدردانی می‌نمایم.

از همه مسئولان ذی‌ربط به جد خواهان این هستم که با عنایت به تفکیک بین معترضان به وضعیت فعلی و اغتشاشگران که به دنبال سوء‌استفاده از احساسات پاک مردم انقلابی هستند، رسیدگی فوری برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و ایجاد اشتغال را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را فراموش نکنند تا بیش از این موجبات گله‌مندی مردم انقلابی فراهم نگردد. ‌

از همه مردم غیور و خصوصا جوانان عزیز می‌خواهم سفارشات حکیمانه و دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب را نصب‌العین قرار دهند تا کشور در دام فتنه‌گران و دشمنان کینه‌توز گرفتار نشود.

سید مصطفی موسوی اصفهانی

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه علمیه همدان