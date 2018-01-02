«نواز شریف» با ولیعهد عربستان در ریاض دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، نواز شریف نخست وزیر مستعفی پاکستان و برادرش شهباز شریف سروزیر ایالت «پنجاب» با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در ریاض دیدار و گفتگو کردند.

به گفته رسانه های پاکستان، در این دیدار که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامیده است، طرفین در مورد موضوعات مهم به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

لازم به ذکر است که چند روز گذشته روزنامه تایمز طی خبری اعلام کرد که نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که به دلیل فساد مالی رد صلاحیت شده بود با وساطت سران عربستان سعودی قصد تبعید به این کشور را دارد.

گفته می شود که وی برای تبعید نیازمند اجاره دولت اسلام آباد است که این کار با ورود عربستان به این مسئله و ایفای نقش ثالث، امکانپذیر خواهد بود.

بر این اساس، وی پس از تبعید به عربستان می تواند از قضایای مربوط به پرونده فساد مالی خود نیز رهایی پیدا کند.

لازم به ذکر است که شریف روز گذشته به عربستان سعودی سفر کرد. نخست‌وزیر مستعفی پاکستان پس از ورود به عربستان قرار بود با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار کند و به بررسی مسائل مهم بپردازد.

شریف ۶۷ ساله پس از رد صلاحیت به عنوان نخست‌وزیر، توسط دادگاه عالی پاکستان در ۲۸ ژوئیه سال جاری میلادی، از سمت خود استعفا کرد.

خانواده شریف که با سه فقره پرونده فساد در ارتباط با رسوایی مالی روبرو هستند، می‌گویند که این اتهامات با انگیزه سیاسی بوده است.

احزاب اپوزیسیون پاکستان گفته‌اند از زمانی که خانواده نخست‌ وزیر مستعفی پاکستان با چندین پرونده فساد روبرو شده‌اند، ‌به دنبال کمک گرفتن از عربستان هستند.

«خواجه آصف» وزیر خارجه پاکستان اما اتهامات مطرح شده از سوی اپوزیسیون را رد کرد و گفت که خانواده شریف ۸ سال در تبعید در عربستان بودند و روابط خوبی با خانواده پادشاهی این کشور دارند.

گفتنی است شریف که ۲ بار پست نخست وزیری پاکستان را برعهده داشته است در جریان یک کودتای بدون خونریزی توسط ژنرال «پرویز مشرف» در سال ۱۹۹۹ از مقام خود خلع شد. وی قبل از آزادی اش و تبعید در عربستان به حبس ابد محکوم شده بود.