برگزاری ۱۰۰ برنامه فرهنگی و مذهبی توسط مبلغان اعزامی در رزن

باقر کیهانی ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، قرآنی و مذهبی در سالروز ارتحال حضرت فاطمه معصومه (س) توسط مبلغین در شهرستان رزن خبر داد.

وی گفت: مبلغین اعزامی در سالروز ارتحال حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور در اماکن تبلیغی، بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی در شهر و روستاهای شهرستان رزن برگزار کردند.

وی برگزاری مراسم سوگواری، تبیین ابعاد اخلاقی حضرت فاطمه معصومه(س)، اقامه نماز جماعت، آموزش احکام، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، تبلیغ چهره به چهره، برگزاری کلاس معارف، راهنمایی و مشاوره و همکاری و هماهنگی با هیئت امنای مساجد برای برگزاری مراسم را از برنامه های شاخص مبلغین در این ایام برشمرد.

فعالیت ۵۰ مداح در سالروز وفات حضرت معصومه(س) در رزن

وی گفت: همچنین به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) ۵۰ مداح در شهرستان رزن در مراسم مختلف فعالیت کردند.

کیهانی ثابت گفت: ۵۰ مداح در هیئات مذهبی و اماکن دینی شهرستان رزن به اجرای برنامه پرداختند که امسال نسبت به سال های گذشته استقبال از مراسم این ایام به‌ویژه از سوی جوانان در هیئات مذهبی بیشتر بود.