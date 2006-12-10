شخصیت محوری جشنهای کریسمس را نباید نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، دکتر جان سنتامو اسقف اعظم یورک ضمن انعکاس خشم رهبران کلیسا نسبت به گزارشهای مبتنی بر ممنوعیت تزئینات کریسمس و تصاویر تولد حضرت عیسی (ع)، سکولارها و ملحدان را به تخریب سنتهای فرهنگی متهم کرد.

وی افزود: سکولارهای سلطه جو تلاش می کنند با تمارض به اینکه کنارگذاشتن حضرت عیسی(ع) معنای حقیقی کریسمس را نشان می دهد، روح دین را از سال نوی مسیحی خارج و فردی که در قلب جشن کریسمس قرار دارد را نادیده بگیرند.

دکتر سنتامو پس از اسقف اعظم کانتربری دومین مقام عالی رتبه کلیسای انگلیکن محسوب می شود.

اسقف اعظم یورک یادآور شد: این علائم سلطه جویانه سکولاریسم تلاش می کند سنتهای فرهنگی این کشور را به واسطه استدلالهای ناقص درباره تعدد فرهنگ و کثرت ادیان از بین برده و مانع اتحاد میان ادیان شوند. این روند با ماهیت کثرت منافات دارد، چرا که بسیاری از جوامع دینی تصریح کرده اند ماهیت دینی کریسمس اهانتی به آنها تلقی نمی شود.

وی با اشاره به مقاله جان مورتایمز در سال 1999 که در روزنامه دیلی تلگراف منتشر شد اظهار داشت: چرا سکولاریستها و ملحدان به این مقاله توجه نمی کنند که تاریخ و فرهنگ اروپا را به دین مسیحیت نسبت داده است.